Pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

„A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával és társával jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és pénzmosás vétségének megalapozott gyanúját közölte” – áll az ügyészség keddi közleményében. Azt írják, a Budapesti Javítóintézet korábbi vezetője „az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének elkövetése során a társával – a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a közöttük lévő befolyási viszonyt kihasználva, magas szintű anyagi biztonságot és egzisztenciát ígérve – három nehéz sorsú személyt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírta rá”.

Juhász Péter Pál az M2 Petőfi TV műsorában 2020-ban Fotó: M2 Petőfi TV

Az ügyészség szerint 108.600.000 forinthoz jutott hozzá így Juhász és élettársa, ezt a pénzt pedig „legalább 49.348.000 forintot két budapesti ingatlan és két nagyértékű gépkocsi vételárába fektették”. Az is kiderült, hogy a volt igazgató több mint 59.290.000 forintot a lakásán és a javítóintézeti irodájának páncélszekrényében készpénzben, valamint több bankszámlán tartott.

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója letartóztatásban van, mert a gyanú szerint a jelenlegi élettársával gyermekotthonos lányokat szerveztek be prostituáltnak, és „futtatták” őket. Az ügy a 444 feltáró cikkei alapján bontakozott ki, Bár kormánypolitikusok azt hangsúlyozzák, hogy nem volt kiskorú érintett, volt áldozat, akivel Juhászék már 12 éves korában kapcsolatba kerültek.

