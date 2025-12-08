Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója

A HVG információi szerint felmondott Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. A hírt elsőként – az egykori politikus Juhász Péter információi alapján – a Klubrádió írta meg.

Kovács-Buna döntését azzal indokolta a HVG-nek, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

A Szőlő utcai javítóintézet bejárata Fotó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

