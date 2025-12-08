Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója

A HVG információi szerint felmondott Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. A hírt elsőként – az egykori politikus Juhász Péter információi alapján – a Klubrádió írta meg.
Kovács-Buna döntését azzal indokolta a HVG-nek, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.
Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.
A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozásról legutóbb a múlt héten írtunk bővebben.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.