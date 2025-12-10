Akár 15 évre is lecsukhatják Balin a brit Onlyfans-sztárt

A 26 éves brit Tia Billingert, aki Bonnie Blue néven gyárt tartalmat az Onlyfansen – pontosabban arról ismert, hogy férfiak nagy csoportjaival szervez „szexuális kihívásokat” –, most letartóztatták Balin. Egy stúdióban tartott razzia során csaptak le a pornósztárra, miután valaki feljelentette, amiért buszt bérelt, hogy több mint egy tucat férfival együtt utazza körbe a környéket, és közben explicit anyagokat forgasson.

A férfiak között legalább 17, 19 és 40 év közötti, zömében ausztrál férfi volt. 14 férfit vádemelés nélkül elengedtek, de egy ausztrál férfit és két brit állampolgárt még egy ideig őrizetben tartottak. A nő útlevelét lefoglalták, és átszállították a bevándorlási hatóságokhoz további kihallgatásra. A stúdióban iskoláslány egyenruhát, kamerákat, óvszereket, síkosítókat, rózsaszín nyakláncokat és több tabletta Viagrát foglaltak le.

Bonnie Blue turista vízummal utazott Balira, érkezése előtt közösségi oldalán jelentette be, hogy a szigeten lesz: „Hé, fiúk, akik alig múltak nagykorúak, alig várom, hogy találkozzunk – Balin vagyok, és pontosan tudjátok, mit jelent ez.”

Indonézia szigorú törvény tiltja a pornográf anyagok gyártását, terjesztését és nyilvános bemutatását.

Bonnie Blue-t már az Onlyfansről is kizárták, miután azzal került a címlapokra, hogy állítólag 12 óra alatt 1057 férfival feküdt le.

A nő akár 15 év börtönbüntetésre és körülbelül 270 ezer font pénzbírságra számíthat, ha elítélik. (Independent)