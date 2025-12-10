Elsők között esett el egy óbudai sarki bolt a kormány drogellenes háborújában

Kék niveás dobozban tárolt alufóliapakkok, ételhordozóban tárolt fehér por és rózsaszín bogyók – kábítószer-kereskedőket értek tetten a rendőrök egy óbudai élelmiszerboltban szerdán. A boltot a rendőrség két hónapra bezáratta, amit az új, kábítószer-ellenes fellépést szolgáló kormányrendelet tett lehetővé, derül ki a BRFK posztjából.

A BRFK drogokkal foglakozó osztálya egy nyomozás keretében több helyszínen is lecsapott a dílerekre. Állításuk szerint a helyi bizniszt irányító T. Szilveszter tavaly februárban szervezte be az élelmiszerbolt tulajdonosát. Ettől kezdve nem csak kifliért és parizerért, de illegális szerekért is jártak vásárlók a boltba.

Az év elején a kormány meghirdette a drogellenes háborúját, most ősszel pedig új eszközt adott a hatóságok kezébe, amellyel lehetővé tették azon helyek bezáratását, ahol a rendőrség szerint kábítószer-kereskedelem történt. A rendelet kihirdetése után több szórakozóhely tulajdonosával is beszéltünk, akik szerint a rendelet kivédhetetlen, a hatóságok pedig akkor tehetik tönkre a helyeket, amikor csak akarják.