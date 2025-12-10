Nem tudják, mitől fulladtak a gyerekek a kanizsai iskolában, 34-en kerültek kórházba

A novemberi angyalföldi tömeges fertőzés után a nagykanizsai iskolákban előfordult keddi tömeges rosszullét miatt is nyomozást indított a rendőrség. Azt viszont továbbra sem tudni, hogy mi okozta a rosszulléteket - számolt be az RTL Híradó.

Először az alsó szinten kezdtek köhögni a gyerekek kedden délben, de hiába szellőztették át a termeket, nem sokkal később már az emeleten is jelentkeztek a tünetek. A tanárok végül mindenkit kitereltek az iskolaépületből, ahová hamarosan mentők és tűzoltók érkeztek.

32 gyereket és két felnőttet vittek kórházba, többnyire erős köhögéssel, hányingerrel, fejfájással és fulladásos rohamokkal.

Mostanra majdnem mindenkit hazaengedtek, aa Katasztrófavédelem egészségre káros anyagot azonban nem talált a levegőben, így egyelőre nem tudni, mi állt a rosszullétek hátterében. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.