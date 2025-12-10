Sebestyén Balázs kiakadt Karácsony Gergelyre a tűzijáték-szabályok szigorítása miatt

„De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez? Karácsony Geri most mondjon le!

És miért lehet egyébként Békásmegyeren és Kaszásdűlőn? Azért, mert ott prolik laknak? A III. kerületben azért, mert ott lakótelepek vannak? A lakótelepieknek lehet, de a drága belvárosiaknak nem lehet? A burzsujoknak a Rózsadombon? Normafán se lehet, mert ott is burzsujok laknak. Lakótelepeken megengedik, Csepel, Havanna, Soroksári út” – ezek Sebestyén Balázsból szakadtak ki a Rádió1 reggeli műsorában a Blikk szemléje szerint, miután eljutott hozzá is a hír, hogy Budapesten szigorították a tűzijátékok használatát szilveszterkor.

A lap megkeresésére Sebestyén azt mondta, „indulatosan fogalmazott” a műsorban, de a jelek szerint továbbra is tartja magát véleményéhez, mert csak ismételni tudta magát:

„Nem tartok kutyát, mégis egész évben együtt élek azokkal a mindennapi kellemetlenségekkel, amelyeket a kutyák okoznak: a járdákon hagyott ürülékkel, a folyamatos ugatással és a közterek fokozott igénybevételével. Mindezeket türelemmel és megértéssel viselem, mert hiszek a békés együttélésben és abban, hogy mindenkinek lehetnek saját örömei. Éppen ezért szeretném elmondani: szilveszterkor évente egyetlen egy éjszakán szeretnék tűzijátékkal ünnepelni: kulturáltan, szabályosan, mások figyelembevételével. Úgy gondolom, ha egész évben toleráljuk egymást, akkor ennyi szabadság és öröm a tűzijátékozni akaróknak is jár. Nem a betiltás a megoldás.”

Miután Sebestyén Balázsból az is kiszakadt, hogy „Karácsony Geri most mondjon le”, a Blikk megkereste a főpolgármestert is, aki Esterházy Péter egyik sorát idézve reagált: