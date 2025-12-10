Tápszereket hívott vissza a Nestlé, hányást is okozhat a bennük talált kórokozó

Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza a magyar boltokból a Nestlé, miután a hollandiai üzemében végzett vizsgálat hányás és hasmenést okozó toxin jelenlétét mutatta ki – írta meg az MTI. A magyarországi Nestlé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal közösen állítja, hogy az érintett termékeket kivonták a forgalomból, és visszahívták a fogyasztóktól. Kérik, hogy aki vásárolt a termékekből, ne használja fel.

Az érintett termékek között volt a „600 grammos BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április 30.,

továbbá az 500 grammos LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április. 30.,

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A Bacillus cereus baktérium ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz. A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben – rizs, tészta – jelenik meg, rendkívül hőálló, sütés, főzés sem semmisíti meg, hányingert, hányást okoz.