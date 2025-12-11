A 4iG stratégiai partnerségre lép egy izraeli fegyvergyártó céggel

A 4iG hadiipari leányvállalata, a 4iG SDT stratégiai partnerségre lép a taktikai pilóta nélküli repülőrendszerek vezető gyártójával, az izraeli Aeronautics vállalattal.
A partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit. A két cég emellett egy regionális és globális értékesítést támogató közös vállalat létrehozásán is gondolkodik.
Az együttműködés kiterjed a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónokra is. A két cég gondolkodik az európai gyártás és az európai értékesítés előkészítésén is, valamint azt is elemzik, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai modellek európai jelenlétének erősítésében.
A Jászai Gellért által vezetett 4iG a kormány egyik kedvenc nagyvállalata. A kezdetben távközléssel foglalkozó cég az elmúlt években a hadiipari érdekeltségeket is szerzett. A magyar állam a nyáron fontos hadiipari cégeket adott át a nagyvállalatnak. A 4iG terjeszkedéséről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)
