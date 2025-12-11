A 4iG stratégiai partnerségre lép egy izraeli fegyvergyártó céggel

A 4iG hadiipari leányvállalata, a 4iG SDT stratégiai partnerségre lép a taktikai pilóta nélküli repülőrendszerek vezető gyártójával, az izraeli Aeronautics vállalattal.

A partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit. A két cég emellett egy regionális és globális értékesítést támogató közös vállalat létrehozásán is gondolkodik.

Az együttműködés kiterjed a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónokra is. A két cég gondolkodik az európai gyártás és az európai értékesítés előkészítésén is, valamint azt is elemzik, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai modellek európai jelenlétének erősítésében.

Jászai Gellért Orbán Viktor 2023-as évértékelőjén Fotó: Németh Dániel/444

A Jászai Gellért által vezetett 4iG a kormány egyik kedvenc nagyvállalata. A kezdetben távközléssel foglalkozó cég az elmúlt években a hadiipari érdekeltségeket is szerzett. A magyar állam a nyáron fontos hadiipari cégeket adott át a nagyvállalatnak. A 4iG terjeszkedéséről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)