Gyakorlaton lévő diákjait molesztálta az oktató

Szexuális kényszerítés és többrendbeli szexuális visszaélés miatt emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki a nála szakképzési gyakorlaton lévő fiatal fiúkat szexuálisan molesztálta – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Monorhoz közeli településen élő férfi egy középiskola tanulóinak szakmai gyakorlatot tartott a tanyáján és egyéb helyeken. A férfi a tanulókkal szemben „másodperces büntetést” alkalmazott: ha valaki nem jól csinált meg egy feladatot, akkor annyi másodpercig fogdosta a nemi szervét, amennyi hibát számolt.

Kihasználva a hatalmi befolyását, a férfi 2021 őszétől négy tanulót fogdosott a nemi szervénél és fenekénél akaratuk ellenére. Egy esetben egy gyereket azzal fenyegette meg, hogy ha ezt nem hagyja neki, kirúgja a szakmai gyakorlatról.

Illusztráció: Daniel Reinhardt/dpa Picture-Alliance via AFP

A Monori Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló férfit minősített szexuális kényszerítéssel és több rendbeli szexuális visszaéléssel vádolja. A vádirat végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint annak kimondását indítványozza, hogy a férfi semmilyen olyan munkát ne végezhessen többé, ami során 18 év alattiakkal kerülhet kapcsolatba. Az ügyben a Monori Járásbíróság dönt majd.