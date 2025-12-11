Hónapokig tartó bujkálás után először mutatkozott nyilvánosan a Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető

Január óta először bukkant fel a nyilvánosság előtt az idei Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, Maria Corina Machado, aki Norvégiába utazott átvenni az elismerést.

Machado egy oslói szálloda erkélyéről integetett a tömegnek. Később ki is ment hozzájuk, személyesen köszöntötte őket, és még a biztonsági kordonokon is átmászott, hogy közelebb kerülhessen hozzájuk.

Szerdán lánya, Ana Corina Sosa vette át anyja nevében a Nobel-békedíjat. Az indoklás szerint Machado „a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításáért végzett fáradhatatlan munkájáért” kapja a díjat, valamint „azért a küzdelméért, amit a diktatúrából a demokráciához vezető igazságos és békés átmenet megvalósításáért folytat.”

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A BBC-nek azt mondta, „pontosan tudta, milyen kockázatot vállal” az utazással. Titokban indult útnak, korábban a venezuelai kormány azzal fenyegette, hogy szökésben lévő bűnözőnek minősítik, ha elhagyja az országot. Machado körülbelül két éve nem látta a gyermekeit, miután saját biztonságuk érdekében külföldre küldte őket. A BBC-nek azt mondta, hogy lemaradt gyermekeinek diplomaosztóiról, valamint lánya és egyik fia esküvőjéről.

„Több mint 16 hónapja nem ölelhettem vagy érinthettem meg senkit. Most pedig néhány óra leforgása alatt találkozhattam azokkal, akiket a legjobban szeretek, megérinthettük egymást, sírtunk és együtt imádkoztunk”

– mondta a lapnak. A múlt hónapban Venezuela főügyésze közölte, hogy Machadót szökésben lévőnek fogják tekinteni, ha Norvégiába utazik átvenni a díjat, mivel „összeesküvésben, gyűlöletkeltésben és terrorizmusban” való részvétellel gyanúsítják. Venezuela és Norvégia közötti útjának részleteit olyan szigorúan titokban tartották, hogy még a Nobel Intézet sem tudta, hol tartózkodik, illetve hogy időben Oslóba ér-e a díjátadó ünnepségre. Lehet, hogy az Egyesült Államok segítségével csempészték ki Venezuelából, majd Puerto Rico érintésével szelte át az óceánt.

Sokan találgatják, hogy biztonságosan visszatérhet-e Venezuelába. „Természetesen visszamegyek. Pontosan tudom, milyen kockázatot vállalok. Ott leszek, ahol a legtöbbet tehetek az ügyünkért. Nemrég még úgy hittem, Venezuelában kell lennem, de most úgy látom, az ügy érdekében Oslóban van a helyem” – mondta.