A lengyel igazságügyi miniszter szerint a magyar kormány ma közelebb áll az oroszhoz, mint az EU vezetéséhez

A lengyel igazságügyi miniszter a Reutersnek adott interjújában bírálta a magyar kormányt. Waldemar Żurek azt mondta, úgy látja, a magyar kormány ma közelebb áll az orosz kormányhoz, mint az Európai Unió vezetéséhez. „Orbán Viktor sajnos belülről akarja felrobbantani az Európai Uniót. Oroszbarát politikája teljesen elfogadhatatlan az uniós polgárok többségének szemében.”

Żurek beszélt a Magyarországon tartózkodó, Lengyelországban korrupciós bűncselekményekkel vádolt volt lengyel igazságügyi miniszterről, Zbigniew Ziobróról és helyetteséről, Marcin Romanowskiról is. Romanowski politikai menedékjoggal él Magyarországon, Ziobro még nem kért menedékjogot. A lengyel igazságszolgáltatás a következő hetekben dönti el, hogy nemzetközi elfogatóparancsot ad-e ki ellene.

Waldemar Żurek Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Żurek szerint a magyar kormány megsértette az uniós igazságügyi együttműködés szabályait azzal, hogy menedékjogot adott Romanowskinak. Azt mondta, előfordulhat, hogy Lengyelország kénytelen lesz az európai fórumok elé vinni az ügyet, miszerint Magyarország a menedékjog megadásával megsérti az európai elfogatóparancs szabályait.

Ziobro október óta van Budapesten, október 30-án Orbán Viktorral is fotózkodott a Karmelitában. A miniszterelnök azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja. A Ziobróék ellen folytatott nyomozásról ebben a cikkben írtunk bővebben.