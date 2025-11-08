A lengyel parlament megszavazta a két napja még Budapestről bejelentkező volt lengyel igazságügyi miniszter őrizetbe vételét

A lengyel parlament megszavazta Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus őrizetbe vételét. Kérdéses azonban, hogy Ziobrót őrizetbe tudják-e venni, mert a politikus nagy valószínűséggel még mindig Magyarországon tartózkodik. Csütörtökön ugyanis Budapesten adott interjút.

A politikust azzal gyanúsítják, hogy a nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt általt vezetett kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el. Ha bűnösnek találják a politikust, akár 25 évi szabadságvesztésre is ítélhetik.

A gyanú szerint Ziobro az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságosság Alapból sikkaszthatott. Az alap ügyében pár hete emeltek vádat Ziobro volt helyettese, Michał Woś ellen, amiért engedélyezte, hogy az alap pénzéből vásárolják meg a Pegasus kémszoftvert. A gyanú szerint Woś Ziobro utasítására cselekedett. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormánya szerint Ziobróék ellenzéki politikusokat is megfigyeltek a Pegasussal.

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter október 28-án kezdeményezte Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését. Ziobro akkor már Budapesten tartózkodott, október 30-án pedig Orbán Viktorral is fotózkodott a Karmelitában. A miniszterelnök azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Ziobro budapesti tartózkodása azért is érdekes, mert volt helyettese, Marcin Romanowski politikai menedékjoggal él a magyar fővárosban. Romanowskit szintén az Igazságosság Alap ügyében vádolták meg az állami vagyon megkárosításával, a politikus azonban még azelőtt Magyarországra menekült, hogy kiadták a letartóztatásáról szóló parancsot.

A Ziobróék folytatott nyomozásról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Notes from Poland)