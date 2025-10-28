Kezdeményezték a tegnap még Budapesten előadó volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje, Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a parlamentnél és a politikus letartóztatását. Mivel Ziobro parlamenti képviselő, csak mentelmi jogának felfüggesztése után tartóztathatják le.

Anna Adamiak, az igazságügyi minisztérium alá tartozó főügyészség szóvivője azt mondta, Ziobrót azzal gyanúsítják, hogy a nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt általt vezetett kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el. Ha bűnösnek találják a politikust, akár 25 évi szabadságvesztésre is ítélhetik.

A gyanú szerint Ziobro az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságosság Alapból sikkaszthatott. Az alap ügyében múlt héten emeltek vádat Ziobro volt helyettese, Michał Woś ellen, amiért engedélyezte, hogy az alap pénzéből vásárolják meg a Pegasus kémszoftvert. A gyanú szerint Woś Ziobro utasítására cselekedett. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormánya szerint Ziobróék ellenzéki politikusokat is megfigyeltek a Pegasussal.

Zbigniew Ziobro Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK/NurPhoto via AFP

Ziobro egyelőre nem reagált a főügyészség bejelentésére. A politikus hétfőn még biztosan Budapesten volt. Azt írta az X-en, előadást tart „magyar barátainak” arról, hogy milyen az élet egy „Brüsszel által kinevezett miniszterelnök” alatt.

A politikus budapesti látogatása azért is érdekes, mert volt helyettese, Marcin Romanowski politikai menedékjoggal él a magyar fővárosban. Romanowskit szintén az Igazságosság Alap ügyében vádolták meg az állami vagyon megkárosításával, a politikus azonban még azelőtt Magyarországra menekült, hogy kiadták a letartóztatásáról szóló parancsot.

A Ziobróék folytatott nyomozásról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via AP News)