Összesen 72 milliárdot fizethet a 4iG műsorszóró cégéért az állam, Mészáros Lőrinc bankjától is vettek fel hitelt

Nagyobb részben saját forrásból, kisebb részben banki hitelből vásárolja meg az állam képviseletében a Pro-M Zrt. a Jászai Gellérthez kötődő 4iG Műsorszóró Kft.-t a cégbíróságon elérhető dokumentumok alapján. Bár a vételárra a hivatalos kommunikációban nem tértek ki a tranzakció bejelentésekor, a nyilvánosan elérhető hivatalos papírokból kikövetkeztethető, mennyibe kerül ez az üzlet az államnak.

Hadházy Ákos szerda reggeli bejegyzésében írta: a cégbírósági papírok között fellelhető egy tőkeemelésről szóló határozat, ami dedikáltan összefüggésben van a tranzakcióval. Eszerint a tulajdonos, a Digitális Magyarország Ügynökség 54 milliárd tőkét tesz az állami tulajdonú Pro-M ZRt.-be, és egyben felszólítja az igazgatót, hogy a pénzből vegyék meg az egykori Antenna Hungária műsorszóró eszközeit.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója
Fotó: Szekeres Máté / Portfolio

A malmok most annyira gyorsan őrölnek, hogy már a tulajdonosváltással összefüggő dokumentáció is bekerült a cégbírósághoz. A 4iG Műsorszóró Kft. „aktájához” két árulkodó dokumentumot is csatoltak.

Az egyik egy meghatalmazás, amely lényegében az ügylet technikai részleteit tartalmazza, de két információ is kiderül belőle. Egyrészt, hogy a vételárat két részletben fizetik ki az eladó 4iG-nek, másrészt, hogy az ügylethez akvizíciós hitelt fognak felvenni a Mészáros Lőrinchez kötődő MBH Banktól.

Az állam megvásárolta a 4iG földfelszíni műsorszóró cégét

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot.

Benics Márk
gazdaság

Hadházy Ákos: 54 milliárd forintot tett az állam abba a cégbe, amely visszavásárolja a 4iG-nek korábban ingyen odaadott műsorszórót

Közben az Orbán Viktor egyik lányával együtt magánrepülőző Jászai Gellért 8 milliárdért vehetett céget Orbán Viktor másik lányának férjétől, Tiborcz Istvántól.

Takács Lili
belföld