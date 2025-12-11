Összesen 72 milliárdot fizethet a 4iG műsorszóró cégéért az állam, Mészáros Lőrinc bankjától is vettek fel hitelt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nagyobb részben saját forrásból, kisebb részben banki hitelből vásárolja meg az állam képviseletében a Pro-M Zrt. a Jászai Gellérthez kötődő 4iG Műsorszóró Kft.-t a cégbíróságon elérhető dokumentumok alapján. Bár a vételárra a hivatalos kommunikációban nem tértek ki a tranzakció bejelentésekor, a nyilvánosan elérhető hivatalos papírokból kikövetkeztethető, mennyibe kerül ez az üzlet az államnak.

Hadházy Ákos szerda reggeli bejegyzésében írta: a cégbírósági papírok között fellelhető egy tőkeemelésről szóló határozat, ami dedikáltan összefüggésben van a tranzakcióval. Eszerint a tulajdonos, a Digitális Magyarország Ügynökség 54 milliárd tőkét tesz az állami tulajdonú Pro-M ZRt.-be, és egyben felszólítja az igazgatót, hogy a pénzből vegyék meg az egykori Antenna Hungária műsorszóró eszközeit.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Fotó: Szekeres Máté / Portfolio

A malmok most annyira gyorsan őrölnek, hogy már a tulajdonosváltással összefüggő dokumentáció is bekerült a cégbírósághoz. A 4iG Műsorszóró Kft. „aktájához” két árulkodó dokumentumot is csatoltak.

Az egyik egy meghatalmazás, amely lényegében az ügylet technikai részleteit tartalmazza, de két információ is kiderül belőle. Egyrészt, hogy a vételárat két részletben fizetik ki az eladó 4iG-nek, másrészt, hogy az ügylethez akvizíciós hitelt fognak felvenni a Mészáros Lőrinchez kötődő MBH Banktól.