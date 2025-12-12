10 megyei jogú város polgármestere beintett a Fidesznek, nem ítélik el a „Tisza adót”

Levélben kérte Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere, hogy a megyei jogú városok határozat formájában utasítsák el a „Tisza programját”, vagyis azt a kamu dokumentumot, ami az Indexen megjelent. A Népszava közzétette Szita levelét, amiben a polgármester hosszan ecseteli a „megszorítócsomag” hátrányait.

Szita kérésétől a Facebookon közzétett nyilatkozattal határolódott el 10 megyei jogú város ellenzéki polgármestere. Azt írták, az elnök kezdeményezése nem a szövetség álláspontját képviseli, a Tiszának tulajdonított dokumentumról „feltételezett tervezetként” írtak.

A polgármesterek azt írták, a szövetség egy pártpolitikán felül álló, a városok érdekeit képviselő szakmai szervezet, amely több javaslatot tett már a kormánynak az önkormányzatokat sújtó elvonások miatt.

„A szövetség elnökének az a kötelessége, hogy kizárólag ezeket, a 25 város által egyhangúlag elfogadott döntéseket képviselje.”

Cserébe elkészítettek egy olyan anyagot, ami „a következő kormány részére” tesz javaslatokat az önkormányzatok feladataira és azok finanszírozására.

A többi között azt javasolják, hogy a finanszírozás legyen átlátható és diszkriminációmentes, a kötelező feladatokat teljes körűen finanszírozza az állam, és legyen automatikus indexálás minden normatívánál vagy feladatfinanszírozásnál. Változtassák meg a szolidaritási adó rendszerét, ne lehessen a helyi iparűzési adó 15 százalékánál többet elvonni. Javasolják, hogy az SZJA egy része kerüljön vissza a lakóhely szerinti önkormányzathoz, ahogy a gépjárműadót is kérik vissza. Igényt tartanának az építésügyi hatáskörök visszakapására is, és szeretnék, ha helyben dönthetnének szociális támogatásokról. Azt is felvetették, hogy az iskolák fenntartása és működtetése legyen újra önkormányzati hatáskör, ugyanígy az egészségügyi alap- és szakellátás is, ha erre igény van.

A nyilatkozatot Botka László szegedi, Csőzik László érdi, Györfi Mihály szolnoki, Horváth Jácint nagykanizsai, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi, Nemény András szombathelyi, Péterffy Attila pécsi, Pintér Bence győri, Pintér Tamás dunaújvárosi és Szűcsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester írta alá.