Betlehemi szobornak álcázta magát egy ghánai férfi Olaszországban, de elkapták

Letartóztattak egy 38 éves férfit szombaton Dél-Olaszországban, miután a város polgármestere észrevette, hogy valami nem stimmel a karácsonyi betlehemmel. Egészen pontosan mozgott az egyik szobor.

Mint kiderült, a ghánai férfi szökésben volt, egy rendőrtiszt megtámadása miatt körözték, ő viszont megpróbált úgy kibújni a felelősségre vonás alól, hogy beállt a három királyok közé Galatonében - írja az Euronews. Akkor bukott le, amikor a város polgármestere, Flavio Filoni elhaladt az installáció mellett, és mozgást érzékelt. Elmondása szerint először még gratulálni is akart a szervezőknek az élethű alakokhoz, amikor azonban közelről is megvizsgálta a nem teljesen mozdulatlan „szobrot”, rájött, hogy egy élő emberrel van dolga.





A polgármester gyorsan hívta egy munkatársát, és együtt megpróbálták rábeszélni a férfit, hogy hagyja el a karácsonyi dekorációt, ám az ellenállt, és azt állította, hogy a betlehem az otthona. Nem jött be: a leccei börtönbe vitték.