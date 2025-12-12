Elvitték a biztonsági erők a Nobel-békedíjas díjas Narges Mohammadit Iránban

Az iráni biztonsági erők erőszakot alkalmazva letartóztatták a Nobel-békedíjas és női jogi aktivistát, Narges Mohammadit - közölte az alapítványa.

A Narges Alapítvány szerint az 53 éves Mohammadit más aktivistákkal együtt Mashhadban vették őrizetbe.

A Nobel-bizottság is aggódik Narges Mohammadi „brutális letartóztatása” miatt, és felszólította a hatóságokat, hogy azonnal mondják meg, hol van Mohammadi, biztosítsák biztonságát és sértetlenségét, és feltétel nélkül engedjék szabadon. Irán egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

Mohammadi 2023-ban kapott Nobel-békedíjat az iráni nők elnyomása elleni aktivizmusáért és az emberi jogok előmozdításáért. A nőt 2021 óta Teherán hírhedt Evin börtönében tartották fogva, ahonnan 2024 decemberében egészségügyi okokból kiengedték a börtönből, de várható volt, hogy újra bebörtönzik.

Fotó: NOOSHIN JAFARI/Middle East Images via AFP

Most állítólag akkor tartóztatták le, mikor részt vett egy gyanús körülmények között meghalt ügyvéd emlékére rendezett ünnepségen. A megemlékezésen állítólag azt skandálták, hogy „halál a diktátorra” és „éljen Irán”. Mohammadi férje, Taghi Rahmani a BBC perzsa nyelvű adásának azt mondta, az ügyvéd testvére látta, hogy a nőt erőszakkal tartóztatják le.

Az intézkedés sérti az emberi jogi törvényeket, és valamiféle bosszúnak minősül. Mohammadi nemrég azzal vádolta az iráni hatóságokat, hogy az Izraellel kötött júniusi fegyverszünet óta fokozzák az elnyomást. Múlt héten pedig a Time magazinnak írt egy cikket arról, hogy az állam a magán- és közélet minden területét ellenőrzi.

A Nobel-bizottságnak arról beszélt, hogy közvetett csatornákon és ügyvédein keresztül figyelmeztetéseket kapott a „rezsim ügynökeitől”. A fenyegetések egyértelművé tették, hogy „a biztonsága veszélyben van”, hacsak nem hagyja abba az összes nyilvános tevékenységét Iránban, és nem hagyja abba a demokrácia, az emberi jogok és véleménynyilvánítás szabadsága érdekében tett nyilatkozatait.

Az alapítvány szerint a nőt eddig 13-szor tartóztatták le, több mint 36 év börtönre és 154 korbácsütésre ítélték. (BBC)