Fát ültettek Krasznahorkai László szülőháza elé

Fát ültetnek a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat elnyerő Krasznahorkai László író egykori szülőháza elé Gyulán pénteken, számolt be az MTI.
Egészen pontosan egy kislevelű hárst, latin nevén Tilia Cordatát.
A fa mellé egy aranytábla is került, amire Görgényi Ernő, Gyula fideszes polgármestere néz ilyen szerelmesen.
Október 9-én jelentette be a svéd Királyi Akadémia, hogy Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat - ezzel Kertész Imre 2002-es elismerése után ő a második magyar díjazott. Az indoklásban Krasznahorkai látnoki életművének jelentőségét emelték ki, ami az apokaliptikus terror közepette is képes megmutatni a művészet erejét. Az író szerdán át is vette a díjat Stockholmban.
