Gáspár Evelin úgy meginfluenszálta Szijjártó moszkvai útját, hogy pislogni sem mersz közben

Te is unod már a politikusok száraz, semmitmondó beszámolóit az izgalmas eseményekről? Én is.

Szerencsére itt van nekünk Gáspár Evelin, aki mostanában Szijjártó Pétert követi fiatalos lendülettel, hogy mindannyian reális képet kapjunk az ilyesféle eseményekről. Csinált már tegeződős interjút a miniszter úrral arról, hogy nem minden nap érkezik Vásárosnaménybe 20 milliárd forint, és arról is kérdezte már a miniszter urat, hogy a Mikulás vajon csizmában vagy stoplisban érkezik-e hozzájuk, és hogy vajon a miniszter úr kapott-e már virgácsot (kapott).

Most viszont kicsit komolyabb vizekre evezünk, Gáspár Evelin bemutatja nekünk, hogy telik egy diplomáciával zsúfolt napja a miniszter úrnak.

Tartsatok velünk Moszkvába!

Evelin egy outfitcheckkel kezd (szőrkabátban-szőrkucsmában, a liftben, ahogy kell),

a repülőn betekinthetünk a gyümölcsökből és zöldségekből álló vacsorájába (laktózintolerancia miatt laktózmentes volt a menü),

érkezés után, hajnali 2-kor pedig álmos szemmel, pizsiben integet a tükörnek.

Reggel újabb outfitcheck (próbált rétegesen felöltözni),

majd megérkezés a tárgyalásokra, ahol a miniszter urat már nagyon várták.

már nagyon várták. Betekinthetünk a kulisszák mögé (az asztalra van kikészítve víz),

aztán „így néz ki egy tárgyalás” (emberek ülnek egymással szemben hosszú asztaloknál és beszélnek egymáshoz).

„A tolmács nagyon cukin beszélt magyarul” (értsd: orosz akcentussal, nahát),

és természetesen megtekinthettük az ajándékozási ceremóniát is („bort, csokit és pezsgőt vittünk”).

„Ti mit vittetek volna amúgy az oroszoknak ajándékba?” - tette fel a kérdést Evelin.

Ezután egy nagyobb delegációs megbeszélést is megleshettünk (nagyobb, kör alakú asztallal),

erről annyit tudtunk meg, hogy a miniszter urat itt el is kapták egy fotóra, majd el is kezdte a beszédét, amiben szó esett Paks2-ről és a magyar energiaellátásról (igen, ezen a ponton kicsit ellaposodik a videó, Evelin is gyorsan bemondja inkább, hogy ha titeket érdekelnek ezek a topikok, nézzétek meg inkább a miniszter úr Facebook-oldalát).

itt el is kapták egy fotóra, majd el is kezdte a beszédét, amiben szó esett Paks2-ről és a magyar energiaellátásról (igen, ezen a ponton kicsit ellaposodik a videó, Evelin is gyorsan bemondja inkább, hogy ha titeket érdekelnek ezek a topikok, nézzétek meg inkább a Facebook-oldalát). Át is váltunk egy üzleti fórumra, amin a 34 vállalat vezetője 240 üzleti tárgyalást bonyolított le („hú, ez még így kimondva is fárasztó, nem még megélni!”),

„de képzeljétek, annyira színes volt a vállalkozói kör, hogy az országos tisztifőorvoson keresztül a Nemzeti Cirkusznak a vezetője is ott volt.” Izgi, ugye?

Ezután megnézhetjük, ahogy tárgyalás után elkapták a miniszter urat az orosz újságírók, akik órákon keresztül várakoztak rá, de sajnos csak rövid válaszokat kaptak.

az orosz újságírók, akik órákon keresztül várakoztak rá, de sajnos csak rövid válaszokat kaptak. Evelin ezután meglátogatta a nagykövetséget, ahol a legjobban a Parlament-makett tetszett neki.

„A nap végén a miniszter úr még elment futni, nem is értem, hogy van ennyi ereje, el is kaptam őt, ahogy melegít a futáshoz” - tudtuk meg, a narráció alatt pedig megtekinthettük a miniszter urat, ahogy egy aulában focilabdát rugdos telefonálás közben.

még elment futni, nem is értem, hogy van ennyi ereje, el is kaptam őt, ahogy melegít a futáshoz” - tudtuk meg, a narráció alatt pedig megtekinthettük a miniszter urat, ahogy egy aulában focilabdát rugdos telefonálás közben. „Én közben átöltöztem az esti vacsorához” (liftes outfitcheck, szőrkucsma helyett szőrfülvédő),

kajabemutató (Evelinnek a borscs ízlett legjobban tejföllel),

„a nap végére pedig még a hó is elkezdett szakadni” (illusztráció: szakadó hó Moszkvában).

Hát ennyi volt a miniszter úrral töltött moszkvai nap, sziustok!



