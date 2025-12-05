Figyelj, Péter! - laza, fiatalos, lendületes interjút készített Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel

Szijjártó Péter TikTok-csatornáján csupa-csupa fiatalos, könnyen fogyasztható és befogadható tartalom található, ezek közül az utolsó kettő ráadásul egymással is érdekes egyveleget alkot.

Nézzük a korábbi darabot, ebben Gáspár Evelin interjúvolja meg a lendületes minisztert. Méghozzá a következő felütéssel:

„Figyelj, Péter, nem mindennap érkezik Vásárosnaménybe 20 milliárd forint!”

Vájt fülűeknek feltűnhet, hogy a külügyminisztert nem szokás ilyen vehemenciával letegezni, de megütközni nincs időnk, Szijjártó ugyanis hatalmas mosollyal közli, hogy hát igen, ő már harmadszor jár errefelé, és mindhárom alkalommal „valami beruházás bejelentése miatt”, úgyhogy „joggal örülhetnek a helyiek”. Szerinte.

Gáspár győző lánya még két kérdést tesz fel a miniszternek:

„És mit gondolsz, mert vannak olyan emberek, hogy miért csak 28 munkahely jött most létre?”

„És mit láttál így a gyárlátogatás kapcsán így az embereken, az itt dolgozókon?”

Utóbbira a válasz természetesen az, hogy

„[i]tt ők valóban szembesülnek a háború következményeivel, minél keletebbre vannak, minél közelebb Ukrajnához ugye annál inkább szembesülnek azzal, hogy mit jelentenek a háborús következmények, és ők örülnek annak, hogy közben azt látják, hogy a városuk meg a térségük fejlődik, úgyhogy jó itt lenni.”

Hát ha jó, akkor jó, mi ugorjunk is át a másik videóra, annak ugyanis egy kicsit más a hangulata.

Balra Szijjártó Péter Szöllősi Györgyivel beszél. Jobbra Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel beszél.

Az ATV-ben is járt a külügyminiszter, ott viszont se tegeződés, se jópofizás nem volt, amikor Szöllősi Györgyi arról próbálta kérdezni Szijjártót, hogy nem azért ment-e Orbán Viktor Moszkvába, mert Vlagyimir Putyin odahívta, Szijjártó viszont erre először csak azt válaszolta:

„Nem.”

Szöllősi erre felolvasott egy idézetet Putyintól:

„Ha Orbán Viktor miniszterelnök lehetségesnek tartja, hogy elfogadja a meghívásunkat, mindig örömmel látjuk őt.”

Amire Szijjártó gyorsan ki is oktatta:

„Igen, de azt azért ön is érzékeli most, hogy mit tetszett állítani az előbb, meg mit tetszik most olvasni, tehát azért hülyének ne tessék nézni, már tényleg őszintén kérem!”

És hogy mivel akarta volna Szijjártó szerint Szöllősi hülyének nézni őt? Természetesen azzal, hogy elsőre az odahívni igét használta, a putyini idézetben meg meghívni szerepelt, Szijjártó szerint pedig az odahívni ige pejoratív értelemben volt használva.

„Ezek olyan dolgok, amiket önök, amikor lelepleződnek, megpróbálnak így elhinteni, hogy de nem is volt semmi. Ön azt állítja, hogy odahívta. Magyarország miniszterelnökét nem hívják oda, nem hívják oda sehova, Magyarország miniszterelnökét legjobb esetben meghívják valahova, és utána a miniszterelnök eldönti, hogy él-e ezzel a meghívással vagy nem.”

A lekezelő stílusú magyarázkodás közben Szöllősi időnként megpróbálta megtudni, hogy akkor meghívták-e Orbánt vagy sem, de annyi derült ebből ki, hogy Szijjártó szerint a magyar miniszterelnöknek állandó meghívása van, és ha beszélni akar Putyinnal, akkor oda tud menni és tud vele beszélni, „mint ahogy normális kapcsolatban levő embereknél mindig van egy állandó meghívás.”

Aki az előbbi videót nézné meg, ide kattintva teheti meg, aki a másodikat, az pedig ide nyomjon. Egymás után fogyasztva ütnek igazán nagyot.