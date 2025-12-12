Ilan Sor, aki ellopta a moldovai GDP nyolcadát, most azzal házal Oroszországban, hogy egy magyar cégen keresztül eurós kifizetéseket is el tud intézni az Unióban

Mi köze egy szökésben lévő moldovai oligarchának és egy kirgizisztáni székhelyű kriptovalutának Oroszország szankcióelkerülési törekvéseihez, és ahhoz, hogy Moszkva teljesen új, a Nyugattól független pénzügyi rendszert építsen ki?
Mielőtt belevágnánk a történetbe, érdemes felidézni, kicsoda is Ilan Sor.
Röviden: izraeli–moldáv üzletember, aki azzal vált nemzetközileg ismertté, hogy még 2014-ben nagyjából 1 milliárd dollárt tüntetett el Moldovában, amelynek az évi GDP-je összesen nem érte el a 8 millárdot. (Sor kalandos élettörténetéről itt írtunk bővebben.) A moldáv hatóságok Sort vádolták az „évszázad lopásának” kitervelésével, 2019-ben elmenekült az országból, eleinte Izraelben élt, majd Oroszországba költözött.
2023-ban egy kisinyovi bíróság a távollétében 15 év börtönbüntetésre ítélte, a nevét viselő politikai pártját betiltották. Sor ennek ellenére továbbra is aktív kavarója a moldovai politikának, de ezt az ellene érvényben levő körözés miatt csak a távolból teszi. A moldovai és nyugati tisztviselők szerint legalább három választási kampány során próbálta megvásárolni a szavazatokat, dezinformációt terjesztett, igyekezett zavargásokat szítani. A feltárt csalások között szerepelt, hogy Sor az orosz állami tulajdonú Promszvjazbank által kibocsátott bankkártyák segítségével utalt pénzt moldovaiaknak (nyilván nem a két szép szemükért).Ahogy azt sejteni lehetett, a hazája GDP-jének 12 százalékának megfelelő összeget ellopó Sor ambíciói nem állnak meg Moldova határainál.
