Liam Neesonnak magyarázkodnia kell, miután a hangját adta egy oltáskritikus filmhez

Liam Neeson közleményt adott ki, melyben tagadja, hogy oltásellenes nézeteket vallana. Erre azután került sor, hogy a színész narrált egy, a Covidról szóló dokumentumfilmet, amiben többek közt megszólal az oltásszkeptikus egészségügyi miniszter, ifj. Robert F. Kennedy is, akinek a munkáját is dicsérik (mi egyébként A leghülyébb Kennedy címmel írtunk róla cikket).

Fotó: Jared Siskin/AFP

A korrupció pestise című dokumentumfilmnek az a Judy Mikovits a társszerzője, aki szerint a Covid-járványért az influenza elleni vakcina rossz törzse felelős, és aki arra buzdította az embereket, hogy ne oltassák be magukat. A másik társszerző pedig a filmben is szereplő Kent Heckenlively, aki többek közt azzal vált ismertté, hogy azon nézeteit hangoztatta, miszerint a 2012-es Sandy Hook-i lövöldözés csak átverés volt (ezért az állításáért súlyos pénzeket kellett fizetnie, miután rágalmazás miatt elítélték).

Heckenlively egyébként nemrég azt írta az X-en:

„Liam Neeson a győzelemért. Aslan a mi oldalunkon áll!”

A dokumentumfilmet az a Michael Mazzola rendezte, aki korábban UFO-összeesküvésekről szóló „dokumentumfilmeket” is készített. Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy Neeson magyarázkodni kényszerült. A stábja által kiadott közleményben az áll:

„Mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszeriparban létezhet korrupció, de ezt soha nem szabad összekeverni az oltásokkal szembeni ellenállással... Liam soha nem volt, és nem is oltásellenes. Az UNICEF-fel végzett széles körű munkája aláhúzza a globális immunizáció és a közegészségügyi kezdeményezések iránti, régóta fennálló támogatását. Nem szólt bele a film tartalmába, így az annak állításaival vagy üzeneteivel kapcsolatos kérdéseket a producereknek kell címezni.”

A Guardian azt írja, a dokumentumfilmben a Neeson által felolvasott narrációkban többek közt elhangzik az is, hogy az oltáspártiak „feltétel nélküli alárendeltséget követeltek a közintézményeinknek”, illetve az is, hogy „a tudomány veszélyesen politizálttá vált”. Illetve Neeson olvassa fel a Covid miatti lezárásokat bíráló sorokat is:

„Ezrek vesztek oda, nem a vírus, hanem a szigorú korlátozások okozta lelki gyötrelem miatt.”

A Covid-vakcinákról szóló részben a narráció egy jelentésre hivatkozik, amely szerint mindkettőt „sietősen hozták forgalomba”, és „veszélyes kísérleteknek” tekintették őket, majd hozzáteszi, hogy a felelősök „továbbra is elkerülik a felelősségre vonást”.

A filmben Kennedy is megszólal: „A vakcinákkal az a nagy probléma, hogy egyszerűen nem tesztelik őket biztonságosan.” A film emellett utal a vakcinák és az autizmus közötti feltételezett összefüggésre is, annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új jelentése szerint nem találtak összefüggést a kettő között. „Nem változtathatjuk meg a múltat, de követelhetjük az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a jövőre nézve” – hallható a dokumentumfilmben Neeson hangján. „Nem hozhatjuk vissza minden elvesztett szerettünket, de az igazság keresésével és fenntartásával tiszteleghetünk az emlékük előtt.” Ezt a mondást politikusokkal készített interjúk követik, akik mind Kennedyt dicsérik. „Ez nem a történetünk vége” – mondja Neeson a végén. „Ez egy új fejezet kezdete.”

Neeson korábban, az UNICEF globális nagyköveteként már többször is jelezte, hogy támogatja az oltásokat, sőt, 2022-ben egyenesen „figyelemre méltó emberi sikertörténetnek” nevezte azokat. „Az oltásokról szóló párbeszéd az elmúlt években szem elől tévesztette, hogy mennyi jót tettek mindannyiunkért. Ezt meg kell ünnepelnünk. Ez talán az emberiség történelmének egyik legnagyobb kollektív eredménye” - fogalmazott akkor a színész.