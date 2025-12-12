Németország kibertámadással és a választásokba történő beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország azzal vádolta meg Oroszországot, hogy kibertámadást hajtott végre a légi forgalomirányítás ellen még 2024-ben, valamint megpróbált beavatkozni a választásokba. Bekérették az orosz nagykövetet.

A német külügyminisztérium szóvivője közölte: az orosz katonai hírszerzés állt a „német légi forgalomirányítás ellen 2024 augusztusában végrehajtott kibertámadás” mögött. A szóvivő egyúttal azzal is megvádolta Oroszországot, hogy megpróbálta befolyásolni és destabilizálni az idei februárban tartott szövetségi választásokat.

A szóvivő szerint a 2024 augusztusi kibertámadás az orosz Fancy Bear hacker csoporthoz köthető. „Hírszerzési megállapításaink bizonyítják, hogy az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU viseli a felelősséget ezért a támadásért” – tette hozzá.



Fotó: Arne Dedert/dpa via AFP

A minisztérium közölte továbbá, hogy Moszkva egy Storm 1516 nevű dezinformációs kampány révén megkísérelte „befolyásolni és destabilizálni mind a legutóbbi szövetségi választásokat, mind pedig a Német Szövetségi Köztársaság jelenlegi belügyeit”.

A közlés szerint a kampány részben a Zöldek vezető kancellárjelöltjére, Robert Habeckre, valamint a CDU vezető jelöltjére, Friedrich Merzre összpontosított, aki jelenleg a kancellári tisztséget tölti be.

A német kormány tájékoztatása szerint a biztonsági szolgálatok a választás előtt néhány nappal olyan hamis videókat azonosítottak, amelyek szavazatmanipulációt állítottak, és egy orosz dezinformációs törekvés részét képezték.

A tájékoztatás szerint Németország – európai partnereivel szoros együttműködésben – ellenintézkedésekkel fog válaszolni, hogy Oroszország „megfizesse a hibrid akcióinak árát”.

Oroszország részéről egyelőre nem érkezett válasz. (BBC)