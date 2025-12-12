További venezuelai tankhajók lefoglalásra készül az Egyesült Államok

Iráni zászló alatt közlekedő tankhajó megérkezése egy venezuelai olajkikötőbe. Fotó: -/AFP

A Reuters hírügynökség információja szerint az Egyesült Államok további venezuelai olajat szállító tankhajók lefoglalására készül, hogyan ezzel is növelje a nyomást Nicolás Maduro elnökön, az ország diktátorán. A Karib-tenger déli térségében komoly erőket összpontosító amerikai hadsereg a héten első alkalommal foglalt le egy kőolajszállító venezuelai hajót, közben Donald Trump egyre nyíltabban utal arra, hogy eltávolítaná Madurót a hatalomból. A Reuters szerint ezekkel a lépésekkel próbálják elriasztani attól a kőolajkereskedelem összes érintett szereplőjét, hogy venezuelai szállítmányokat is vállaljanak.

A hírügynökség szerint az amerikai hadsereg a következő hetekben olyan hajókra tervez lecsapni, amelyek Venezuela mellett más, amerikai szankciók alatt álló országokból is szállítanak kőolajat, például Iránból. A Reuters forrásai szerint az illetékes amerikai kormányszervek hónapok óta dolgoznak a megcélzandó tankhajók listájának összeállításán.

Amikor rákérdeztek nála az ügyre, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóviviője nem akart ugyan tervezett katonai akciókról beszélni, de nem is leplezte, hogy mire készülnek:

Nem fogjuk karba tett kézzel nézni, hogy szankciók alatt álló hajók feketepiaci olajjal megrakva közlekedjenek, hogy a bevételekből veszélyes és törvénytelen rezsimek drogterrorizmusát támogassák szerte a világon - fogalmazott.