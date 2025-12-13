444 kalendárium #13: Kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

2025 januárban megalakult a Gyerekasztal Munkacsoport, melynek célja, hogy pozitív változást idézzen elő elsősorban a magyar katolikus egyházi gyermekvédelemben, és összességében is erősítse a gyermekek védelmét a magyar társadalomban.

A munkacsoport tagja lett kollégánk, az egyházon belüli visszaélésekről évek óta tudósító Urfi Péter is. A Magyarországon egyedülálló szakmai összefogással megalakult munkacsoport célja egy múltfeltáró vizsgálat előkészítése.

Az elmúlt években számos nagy hatású cikk (és egy nyomtatott kiadvány) jelent meg Urfi Pétertől a témában a 444-en, és büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan szervezetben is szerepet vállal, ami a gyermekjogi témákról és a szexuális visszaélésekről szóló közbeszéd minőségét próbálja javítani.

Urfi Péter idén is közölt egy hatalmi visszaélésről szóló cikksorozatot, ezúttal a színház világából. Az Átlátszó Erdéllyel közös, a Journalismfund Europe támogatásával készült oknyomozásban arról számoltak be, hogy Fazakas Mihály, a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely vezetője súlyos határátlépéseket követett el kiskorúakkal szemben.

A sorozat hatására Fazakas lemondott az Osonó vezetéséről.

