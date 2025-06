A kormány és az EU is folyamatosan támogatja a drámatanárt, aki tanítványai szerint visszaéléseket követett el

A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhelyt 1998 óta vezeti Fazakas Misi színész-rendező, aki évtizedeken keresztül, egészen két évvel ezelőttig két helyi középiskolában volt drámatanár, és táborokat is szervezett kamaszoknak. A társulat több elismerést kapott (Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díj a kormánytól, Ifjúsági Nagy Károly Díj az Európai Parlamenttől) és számos fesztiválon, külföldi helyszínen is turnézott a társulat.

Az Átlátszó Erdély és a 444 közös oknyomozása arra jutott, hogy a sikerek mögött sok emberi szenvedés áll. Több mint 20 volt társulati taggal és a Fazakas Misi munkájára közvetlenül rálátó forrással beszéltünk, akiknek többsége szexuális határátlépésekről, traumatizáló pedagógiai módszerekről, fizikai büntetésekről számolt be. Többen nyilatkoztak arról is, hogy a hatalmi pozícióban lévő Fazakas Misi kamasz fiúkkal igyekezett intim kapcsolatot kialakítani, változó sikerrel. A társulatvezető hosszas győzködés után sem vállalkozott személyes interjúra, de írásban válaszolt kérdéseinkre. Azt írta: „Szexuális visszaélést sem kiskorúval, sem nagykorúval szemben nem követtem el.” Azt maga is elismerte viszont, hogy voltak problémás gyakorlatai és verbálisan is agresszív volt, csakhogy szerinte ez általános jelenség volt: „A színházi szakmán belül is párbeszéd zajlik arról, hogy a 20 évvel ezelőtt megszokottnak számító színházi gyakorlatok ma már abúzusnak tekinthetőek.”

Fazakas Misi (hivatalosan Fazekas Mihály) hét évvel ezelőtt Budapestre költözött, és vele az Osonó is, hiszen önjellemzése szerint ő „egyszemélyes intézmény”. Továbbra is tréningez kiskorúakat, de egyre többet foglalkozik ifjúsági szakemberek képzésével is.

Fazakas Misi tréninget tart Fotó: Facebook/Osonó

Honlapja szerint az Osonó pénze szinte kizárólag pályázati forrásokból származik, az előadások és képzések csak a bevételük 7 százalékát teszik ki. Román kormányzati programok mellett a Miniszterelnökség és a határon túli támogatásokat elosztó Bethlen Gábor Alap, de például a MOL is támogatta őket. Tavaly összesen 124 ezer eurót, vagyis mintegy 50 millió forint támogatást szereztek, túlnyomórészt az Európai Uniótól. E cikk megjelenése előtt egy nappal tette közzé, hogy megtartották a 19. Erasmus+ projektjüket. Évről évre nyertek például az alábbi, beszédes nevű programokon:

Egészség a jobb jövőért - Fiatalok és ifjúságsegítők mobilitása

Személyiségfejlesztés és egészségtudatosság az oktatásban

Regionális stratégiai összefogás az ifjúsági dolgozók szakmai támogatására

De eredményesek voltak a miniszterek és államtitkárok személyes támogatási keretének lehívásában is. Zsigó Róbert és Novák Katalin is utalt nekik családokért felelős államtitkárként, majd Novák miniszterként kétszer is. (Ellentétben a szőrös szívű Csák Jánossal, aki miniszterként visszadobta a pályázatukat 2022-ben.) Kaptak pénzt szereplésre több egyházi gimnáziumban, bezsebeltek hat NKA-támogatást, de az ellenzéki vezetésű Józsefváros és Ferencváros is megítélt nekik 7-800 ezer forintot nemrég.

A magyar közéletben az elmúlt hónapokban számos olyan ügy került elő, ahol egy kiskorúakkal szembeni visszaélésekkel vádolt szakember kormányzati vagy önkormányzati támogatásokat, elismeréseket kapott. Ebben az érzelmileg is megterhelő hírfolyamban könnyű elhamarkodottan ítélkezni, pedig az esetek többségében nyilvánvaló, hogy a döntéshozók nem tudtak a bántalmazásokról. Azon viszont érdemes volna elgondolkodni, hogy milyen minőségbiztosítási rendszert, milyen gyermekvédelmi elvárásokat kellene a közpénzek kiosztásához kapcsolni.

Erről is szól majd a 444 hamarosan megjelenő nagy cikke. Az Átlátszó Erdély már publikálta az Osonóról szóló anyagát, ezt itt lehet elolvasni.