Hadházy: „A bukott exfideszes Simonka kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel”

Az orosházi polikai purparlé újabb körében a helyi Fidesz elkezdett arról posztolni, hogy a Tisza képviselőjelöltje tulajdonképpen Simonka György embere. „Dél-Békésben fideszes körökben régi beszédtéma, hogy Dr. Gurzó Mária pályája nem a semmiből indult. Helyi vélemények szerint egykor Simonka György, Pusztaottlaka korábbi, mára bukott fideszes országgyűlési képviselője egyengette az útját” – írja a Fidesz Orosháza.

A poszt további részei is tele vannak nem bizonyítható sejtetésekkel, amelyek mind arra utalgatnak, hogy Simonka és Gurzó fideszes korukban sötét üzelmekben voltak érintettek. Simonka kommentben csapta le a magas labdát: „Na! Hogy itt a Fideszben mindenkit én segítettem pozícióba és jól fizető állásba, az senki előtt nem titok, mégha páran szeretnék is, hogy ez a feledés homályába vesszen; mégsem gondoltam úgy soha senkiről, hogy az emberem lenne.”

Aztán elmesél pár rosszindulatú pletykát egy ma is vezető beosztásban lévő fideszesről, akit ő vett maga mellé, és akivel kapcsolatban konkrét mutyikat emleget. Olyan mutyikat, amelyeknek saját maga is része volt.

Fotó: Hadházy Ákos

Ahogy a kommentekre a figyelmet felhívő Hadházy Ákos írja: „a bukott exfideszes Simonka egy kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel. Azt vágja ugyanis egy másik fideszes elvtársa fejéhez, hogy korábban ő szerzett neki jól fizető alibi állást az eu-s pénzek elosztásáért felelős Széchenyi programirodánál a szolgálataiért fejében...” Hadházy megkéri az ügyvédjét, hogy „a rend kedvéért adjunk be egy feljelentést ebben az ügyben is, hiszen egyrészt semmilyen joga nincs egy képviselőnek állásokat osztogatni egy állami szervezetnél. Másrészt pláne nincsen joga kamu állásba tenni a haverját csak azért, mert az támogatta őt politikailag.”

Simonka költségvetési csalási ügye lassan 6 éve húzódik, bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárdos károkozással vádolják. 2024-ben Pusztaottlaka polgármesterének választották, és korábban azt nyilatkozta, hogy a 2026-os választáson is elindul. Az orosházai viszonyokról nemrég riportoztunk.