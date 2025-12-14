Ilyen egy iskola, ahol a tanulók nemcsak elméletet magolnak, hanem élesben szerelik a versenymotorokat

Úgy kezdődött, hogy két ember olyan iskolát szeretett volna csinálni, amiben ők is szívesen tanultak volna annak idején. Mostanra az 1999-ben Budapesten alapított MAMI Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskola a motorszerelő-képzés meghatározó műhelye lett, ahol nem diasorok, makettek vagy 50 éves motorok segítségével tanítanak, hanem élesben, igazi versenymotorokon, szimulátorokkal, elképesztő eszközparkkal. Igazi ritkaság ez a magyar oktatási rendszerben, aminek – noha a szakképzésben az utóbbi időben voltak már próbálkozások – nem erőssége a gyakorlatorientáltság.

Fotó: Bankó Gábor/444

Azt oktatni, ami kint van a piacon

Ősz végén nincs versenyszezon a motorsportban, de ez nem azt jelenti, hogy a MAMI diákjai unatkoznának. Fontos karbantartásokat, szereléseket végeznek, fejlesztésekben vesznek részt, hogy tavaszra teljesen felkészítsék a profi versenyző Számadó Máté motorját. Számadó 2023-ban megnyerte az Európa-kupát és az Alpok–Adria Bajnokságot SSP300 kategóriában egy motoron, amelyet teljes egészében az iskola egyik végzett diákja és jelenlegi tanársegédje szerelt.

Az iskola alapítói és vezetői, Máthé István és Lévay Károly irodájában kezdünk, itt nem annyira meglepő módon a sarokban egy piros Yamaha Fazer 600-as pihen.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lévay és Máthé középiskolás koruk óta ismerik egymást, mindketten a Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskolába jártak a 80-as években.

„A Fáyban innovatív tanárokkal találkoztunk, akik meghekkelték az akkori oktatási rendszert, és kitalálták, hogy rossz feltételek mellett hogyan lehet korszerűbbet csinálni. 1988-ban úgy szerzett az iskola egy úgynevezett befecskendező padot, hogy az az egész országban különlegesnek számított. Többször kérdezték tőlünk, hogy miért olyan iskolát csináltunk, mint a MAMI? Azért, mert olyat akartunk, amilyenben mi is szerettünk volna tanulni fiatalon” – emlékszik vissza Lévay.

Lévay Károly Fotó: Bankó Gábor/444

A középiskola után mindkettőjük útja a mérnöki karra vezetett, Lévay Károlyt inkább az autók foglalkoztatták, ezért autószerelőként dolgozott márkaszervizekben az egyetem mellett. Máthé Istvánt a motorok tuningolása érdekelte, a szakdolgozatát is ebből írta, és '95-ben kitalálta, hogy indít egy tuningszakkört. A kezdeményezés kuriózumnak számított, a nyugati motorok is akkoriban kezdtek bejönni. A feladott apróhirdetésre 80-an jelentkeztek, nem fértek el a teremben. Ekkor kérte Lévay Károly segítségét Máthé, aminek a végén úgy döntöttek, hogy ha már ekkora az érdeklődés, akkor nem szakkört, hanem iskolát indítanak.

A feltételek adottak voltak, ugyanis '93 óta a motorszerelést nem az autószerelésbe beépítve oktatták, külön OKJ-s szakmának számított. Ugyanakkor a program tanterve, vagyis „képzési és kimeneti követelményrendszere” elavult volt, olyasmik szerepeltek benne, hogy hogyan kell ablaktörlőt cserélni. Lévay és Máthé elmentek a minisztériumba, hogy felhívják a figyelmet a meglehetősen szakmaiatlan követelményrendszerre. Nyitott fülekre találtak, kaptak néhány napot, hogy átdolgozzák az elavult tananyagot. Ők azonban még inkább piaci, naprakész iskolát szerettek volna csinálni.

„Úgy voltunk vele, hogy azt senki sem tiltja, hogy többet tanítsunk annál, mint ami le van írva. Oktassuk azt, ami kint van a piacon” – mondja Máthé István.