Nagyon felhígult a taxisszakma, mondják a taxisok

Sok olyan gépkocsivezető jelent meg a piacon az elmúlt években, akikről némi vizsgálat után kiderült, hogy nemhogy jogosítványa, de még általános iskolai végzettsége sincs

– mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban. Szerinte az elmúlt időszakban a taxisszakma valóban felhígult és a covid járvány óta a szükségesnél is több autó van az utakon.

Metál Zoltán arra reagált, hogy az Országgyűlés keddi ülésén Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára is arról beszélt, hogy túl sok a taxis. Metál szerint ha van akarat, akkor lehetne változtatni a helyzeten, ezért mindenekelőtt azt szeretnék, ha a hatóság erősítené a jelenlétét ellenőrzésekkel.

Fotó: TINO PLUNERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Mint mondta, már több mint másfél éve jelezte az illetékeseknek, hogy egyesek okoseszközök segítségével, csalással mennek át a vizsgán. Ezért nemrég a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet javaslatára egy olyan törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlamentben, ami alapján olyan eszközökkel szerelnék fel a vizsgaközpontokat, amik ellehetetlenítik az okoseszközök használatát.

Metál Zoltán azt is elmondta, hogy a szövetség levélben kérte a kormányt a vizsgafeltételek további szigorítására is. A Taxis Szövetség elnöke hozzátette, bizonyos keretek között szükséges lenne szigorítani az engedélyek kiadását is. (via InfoRádió)