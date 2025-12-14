Nem tudta elviselni, hogy kórház előtt riogatnak háborúval, felborította a fideszes aláírásgyűjtő standot

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Zsombori Balázs közeli családtagját élet-halál között, válságos állapotban vitte be a mentő a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházba november elején. Másnap ruhaneműt, tisztálkodási szereket vitt be a kórházba, majd lement a patikába felfekvés megelőzésére szolgáló kenőcsért.

Odalent csoportosulást látott a főbejárat betegmozgató rámpájánál. Közelebb lépve látta, hogy a Fidesz úgynevezett háborúellenes aláírásgyűjtése folyik. Többen furcsállották ezt, egy hozzátartozóját gyászoló sírva kérdezte, miért kell a kórházban is kampányolni. Mivel a kórházba nem jókedvében megy az ember, úgy érezte, nem tisztességes, hogy az amúgy is aggódó emberek kezébe háborúellenes szórólapokat nyomnak, és aláírásokat kérnek tőlük.

Nem tartozik szorosan a történtekhez – vagy nagyon is hozzátartozik, hiszen érzékenyebb az átlagnál –, hogy Zsombori Balázst epilepsziával kezelik, több alkalommal volt rohama. Emellett ADHD-s, emiatt, ahogy fogalmaz, „lehet, kicsit fura vagyok, de én egy jó és rendes állampolgár igyekszem lenni, csak kicsit eltérek az átlagostól”.

Egyébként tavaly írtunk is róla. Szoftverfejlesztőként segített egy tizenéves, fogyatékkal élő fiúnak, hogy a tablet és egy program segítségével kommunikálni tudjon. Tizenkét évvel ezelőtt megnyerte az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt, részt vehetett a Nobel-díj stockholmi átadásán, Pécelen díszpolgári címet kapott.

„Emelt hangon, de kulturáltan”

Zsombori Balázs ugyan nem találkozott vele, de ezen a napon gyűjtött a helyszínen háborúellenes aláírásokat Hankó Balázs kulturális miniszter, a választókerület országgyűlési képviselője is. A háborúellenes szólamok mellett azt is határozottan állította, hogy a kistarcsai kórházat a Tisza Párt bezárásra ítélte, mert a pénz Ukrajnára kell.

(Érdekes nyomon követni kicsiben, ahogy a Fidesz emeli a tétet. Kollár Kinga tavaszi, EU-forrásokról szóló európai parlamenti beszéde után Hankó még csak azt írta a Tisza számlájára, hogy a kistarcsai kórház miattuk esett el egy 6500 négyzetméteres, 380 eszközt érintő fejlesztéstől. A Tisza szeptemberben adományokat vitt a kórházba, a bezárásáról soha egyetlen tiszás sem beszélt.)

Zsombori Balázs a kórház bejáratánál azt tapasztalta, hogy többen is zúgolódtak a politikai akció helyszínválasztása miatt. Azt állítja, hogy „emelt hangon, de kulturáltan” felszólította az aláírásgyűjtőket, hogy ne egy kórház előtt akciózzanak, különösen ne a betegmozgató rámpánál, menjenek arrébb, a kiszolgáltatott, beteg, gyászoló emberekre legyenek tekintettel. Az aktivisták szerinte erre azt mondták, hogy aki nem írja alá, az nem is magyar, háborúpárti, nem érdemli meg, hogy itt éljen. Zsombori szerint az öt-hat aláírásgyűjtő körbeállta, fenyegette, és a kórházi rendészettől kértek segítséget. Azt is mondták neki, hogy elintézik, hogy ne mehessen fel többé a beteg hozzátartozójához.