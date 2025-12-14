Őrizetbe vették a Rhode Island-i lövöldözés gyanúsítottját

A Rhode Island-i rendőrség kora reggel őrizetbe vett egy személyt a Brown Egyetemen szombat délután történt, két ember halálát és számos sebesülést okozó lövöldözéssel kapcsolatban. Oscar Perez, a providence-i rendőrség vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy egy 30 éves embert vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás.
Az elkövető szombaton nyitott tüzet az egyetem egyik első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak. Az elkövető a biztonsági erők egyik tagja szerint több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két ember meghalt, kilencen megsebesültek. A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről. A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő.
Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat. A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba vitték, egyiküket életveszélyes állapotban. Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban. A Brown az USA egyik legrangosabb egyeteme mintegy 7300 hallgatóval és több mint 3000 posztgraduális hallgatóval. (MTI)