Razzia a gyermekvédelmi intézményeknél

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Lakóotthonokban razziáztak a rendőrök a hétvégén, írja a Népszava. Volt, ahol előre szóltak, volt, ahol nem.

A rendőrök az intézmények munkatársaitól arról érdeklődtek, voltak-e büntetve, folyik-e ellenük büntetőeljárás, ami azért különös, mert a kormány által bevezetett kifogástalan életvitel vizsgálat is éppen ezekre kérdezett rá.

A gyermek- és ifjúságvédelem ügye a kegyelmi botrány kirobbanásával lett a magyar közéket forró témája. Az úgy legfrissebb leágazása már nem a gyermekvédelemről, hanem a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről, a fiatalok bántalmazásáról szól. Magyar Péter szombatra több ezres tüntetést szervezett az ügyben.

POLITIKA rendőrség razzia gyermekvédelem
Kapcsolódó cikkek

Na jó, hát mi a bánat ez az egész Szőlő utcai sztori? Ha ezt így összerakjuk, tényleg azt mondod, hogy ilyen nincs

Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.

Rovó Attila
vélemény

Szőlő utca: 14 év érinthetetlenség

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.

Bábel Vilmos
bűnügy

„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen

Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.

Haász János
belföld