„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – megkezdődött Magyar Péter beszéde a gyermekvédelmi tüntetésen a Várban

Szombat délutánra tüntetést hívott össze Magyar Péter, miután az elmúlt napokban sorra jelentek meg nagyon súlyos hírek egyfelől a Szőlő utcai javítóintézetben történt horrorisztikus esetekről, másrészt általában arról, hogy a magyar állam, illetve az egész ellátórendszer milyen szinten szarja le a gondjára bízott gyerekeket. Sőt, ahogy egy cikkünkben írtuk: nem is leszarja, még rosszabb, konkrétan kicsesz velük.

A Tüntetés a gyermekek mellett és az orbáni hazugság ellen elnevezésű esemény a Deák téren kezdődött, ahonnan a demonstrálók a Budai Várba indultak, egyfelől a miniszterelnök székhelyük szolgáló Karmelitához, másfelől az államfői hivatalhoz, a Sándor-palotához. A meghirdetett tüntetés előtt a szervezők azt hangsúlyozták: az esemény pártsemleges, így azért kérték, hogy a résztvevők zászlók és logók helyett egy-egy gyermekjátékot vigyenek magukkal. A menet élén Magyar Péter vonult, aki a Várban beszédet mond.

Magyar a kormány és Sulyok távozását követeli

Nem tudja, hogy embertelenségből vagy működésképtelenségből jártak-e el így, de ez egy olyan bűn, ami miatt egy demokratikus jogállamban minden kormánynak és elnöknek mennie kell - mondja Magyar, mire a tömeg skandálja, hogy mondjon le.

Szerinte menni is fognak, ha nem holnap, akkor legkésőbb áprilisban. A hatalomnak vége van, mondja Magyar, mire a tömeg nekiáll skandálni, hogy vége van.

A tömeg most már dühös

A Mínuszok Fidel Castrója egyre jobban belemelegszik. Az érzékeny lelkű demokraták simán megállnák a helyüket lékhorgászként is: a tömeg pompásan bírja, és már jó dühös is.

És miközben egyre szörnyűbb dolgokról van szó, Magyar már kiabál, és viszi magával a tömeget, most épp a végevanozásba.


Itt is elmondja, hogy Pintér buktatta le Orbánt

Magyar arról beszél, hogy a Belügyminisztérium elismerte, hogy a 47 oldalas jelentés valódi, a kormány ismerte a tartalmát. Magyar szerint Pintér buktatta le Orbán Viktort.

"Orbán azt hazudta, hogy a gyerekekkel tisztességesen bánnak, megfelelő körülmények között élnek, megfelelően felkészített szakemberek foglalkoznak velük." Ehhez képest a jelentés azt állítja, hogy majdnem 3300 gyereket ért lelki vagy fizikai bántalmazás, ami a gyermekvédelemben élők ötödte. A gyámok 38 százaléka találkozott olyan gyerekkel, akit szexuális bántalmazás ért a gyermekvédelemben, ezek jó részében nem volt eljárás. A tömeg arra is fújol, hogy többször azért nem indult nyomozás, mert a rendőrök nem hittek a gyerekeknek, vagy mert a hatóságok a gyerekek bántalmazását nevelési célzatúnak minősítették.

A jelentésben nem javítóintézetekről van szó - hangsúlyozza Magyar, hanem olyan gyerekekről, akiket a magyar állam gondozására bíztak. "Ezekről a szörnyűségekről önök mindent tudtak, és mégsem tettek semmit, a hazug politikai akciókon, az uszításon, a hazugságon és az ipari méretű lopáson kívül."

Erős érzelmi reakciók

"Takarodjanak", "mondjon le", heves, intenzív pfujolás – erős közönségreakciókat váltott ki, amikor Magyar a megalázott gyerekeket lebűnözőző fideszesekről beszélt.

Beszél a pénteken nyilvánosságra hozott jelentésről

Magyar azzal folytatja, pénteken kiderült, hogy Orbánék pont akkor indították el a 2021-es választás előtt megrendezett "gyermekvédelminek hazudott népszavazást", mikor elkészült a 47 oldalas jelentés, amit ő hozott most nyilvánosságra.

Abból kiderült, hogy a gyermekvédelmi rendszerben ezerszámra abuzálják, bántalmazzák, verik, erőszakolják a gyerekeket - mondja Magyar. A tömegből néha bekiabálják, hogy takarodjanak.

Magyar szerint péntek óta tény, hogy Orbánék számára a gyermekvédelem nem volt más, mint a hatalom megtartását célzó aljas politikai termék.

Sorolja a bántalmazott gyerekek példáit

Ezen a héten újabb borzalmak rázták meg az országot, de máshol is ezeket látni. Szekszárdon egy 1,5 éves kisfiút bántalmaztak - mondta Magyar, majd Gulyástól kérdezi, hogy ez a gyerek is bűnöző volt? Szolnokon is készültek egy megvert 1,5 éves kisgyerekről felvételek.

Említett még egy kiskorú lányt is, a tömeg egyre idegesebb, és skandálja, hogy takarodjatok.

A budapesti Cseppkő gyermekotthonban pedofil nevelő dolgozott, máshol tizenéves fiúkat molesztált egy nevelő, volt, ahol lelakatolták a hűtőt, több gyerekotthonban folyik a plafonból a víz. Orbán Balázshoz címezve azt kérdezi, hogy az ott élő 3-4 éves gyerekek is bűnözők-e.

Bicskén évtizedekig tartott a rémtörténet, amiről sokan tudtak, mégsem léptek közbe. Magyar szerint az állam régóta tudja, mi történik a gyermekvédelemben, de hagyja, hogy elakadjanak a nyomozások, és hogy a gyerekeket ne védje meg senki. A tömeg skandálja, hogy mondjon le.

Fotó: Németh Dániel/444


Magyar megint próbál ajándékot vinni a gyerekotthonokba

Magyar azt mondta, tavaly nem engedték be őket a gyerekotthonokba, de holnap újra megpróbálják elvinni azokat, amik most összegyűltek. Vasárnap tesznek egy próbát Zala megyében. Magyar azt kérte, hogy az elhozott játékok mellé írjanak karácsonyi képeslapokat és üzeneteket a gyerekeknek. El akarja vinni ezeket is, hogy a gyerekek tudják, hogy van kinek szólniuk és nincsenek egyedül.

"A hatalom mindent tudott arról, hogy mi történt, mi történik ezekkel a gyerekekkel. Nem tegnap óta, nem az újonnan kiderült ügyek óta, hanem hosszú évek óta tudják. Legalább 4-5 éve. 2 ezer nap, amit sok ezer gyerek rettegésben töltött."

Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Sulyok Tamás, Orbán Viktor ráér, de ezeknek a gyerekeknek nincs több idejük, nincs még négy évük - mondja Magyar. A tömeg a neveknél fújolt. Magyar Orbánnak, Sulyoknak és Semjénnek címezve arról beszél, ezeket a gyerekeket most is bántják, ezek a gyerekek most vannak veszélyben. Ezért is állnak itt, nem haragból, politikai számításból vagy bosszúból, hanem azért, mert az ország eljutott arra a pontra, mikor nem lehet tovább csendben maradni - mondja Magyar.

A tónus komor, sokan tűnnek megrendültnek

Az első közös skandálás a Nem tűrjük, aztán már egész acélosan szólt a monnyonle. A Fidesz-frakció minden egyes tagja a bántalmazók oldalára állt, mondja Magyar, erre kitör a Vége vanozás. Amikor arról beszél, hogy ebben a kérdésben nincs jobb, bal, főváros és vidék, kormány és ellenzék, "mi vagyunk a felnőttek", ismét kitör a kiabálás.

A tónus komor, a skandálások között a tömeg figyelmes, sokan tűnnek megrendültnek és észre sem veszik a hideget. A jelenlévők érzelmesen reagáltak arra a blokkra, amikor Magyar az állami ellátásban élő gyerekekhez beszélt, azt ígérve, hogy nem hagyják őket egyedül.


Nem vagytok egyedül - üzeni Magyar

Az érintettekhez, a gyermekvédelemben élő gyermekekhez szól Magyar, akik most is bántalmazás áldozatai az otthonokban vagy javítókban. Azokhoz is szól, akik már felnőttek.

Nem vagytok egyedül - üzeni. "A hazátok nem fog magatokra hagyni titeket. Mi, jóérzésű magyarok milliói megfogadjuk, hogy azért fogunk dolgozni, hogy megszabaduljatok a titeket terrorizáló szörnyektől, hogy ne forduljon elő más gyerekkel, ami veletek előfordult." Azt ígérte, azért fognak dolgozni, hogy meg tudjanak védeni minden gyereket.


Nemzeti minimumról beszél Magyar

Orbánt és Sulyokot megszólítva azt mondja, ez nemzeti minimum. Ez nem kérés, kötelesség, alapvető emberi parancs, ebben nincs jobb és bal, kormány vagy ellenzék, ehhez nem kell templomba sem járni. Mi vagyunk a felnőttek és felelősek a ránk bízott gyermekekért - mondja Magyar.

A gyerekek nem kérnek sokat

Nem kérnek az állami gondoskodásban élő gyerekek sokat, csak azt kérik, amihez minden gyereknek joga van. Biztonságot, törődést, minőséget, szeretetet és lehetőséget egy boldog élethez - mondja Magyar.

A jelenlegi hatalom képtelen ezt megadni nekik. És ha ez nem megy, évek óta, ha a hatalom nem tudja megvédeni őket egy napig sem, akkor ne mondja ugyanez a hatalom, hogy minden más fontosabb. Ez a hatalom nem mondhatja azt, hogy bármi fontosabb, mint a rábízott gyerekek 10 ezrei. A hatalom nem költhet tízmilliárdokat különböző beruházásokra, míg nem segít a gyerekeknek. Nem mondhatja egy hatalom, hogy fontosabb Brüsszel, Moszkva, vagy az ő lejáratása, mint a gyerekek biztonsága.

Magyar szerint semmi sem fontosabb, mint hogy egy nemzetként kimondjuk, hogy Magyarországon nem bánthatják a gyerekeket. Nem hagyjuk, hogy bántsák a gyerekeket - mondja Magyar, mire a tömeg nekiáll skandálni, hogy nem hagyjuk.

Magyar: Semmi sem történt Bicske és a Szőlő utca között

22 hónappal ezelőtt, a kegyelmi ügy kirobbanásakor úgy érezte, nem lehet tovább hallgatni, ki kell mondani, hogy a magyar állam, a kormány, ami a bicskei gyerekek tönkretételét lehetővé tette, a pedofilok segítőit felmentette, a hatalom egy szörny - mondja Magyar.

22 hónappal ezelőtt egy ország tette fel a kérdést a kormánynak, hogy képes-e változtatni a gyermekek helyzetén, vagy bűnpártolója marad-e a gyermekbántalmazóknak. Akkor Orbánék mindent megígérték. De aztóa kiderült, hogy kormány minden tagja, a Fidesz-KNDP frakció minden tagja a bántalmazók oldalára állt, semmi sem történt 22 hónap alatt. Semmi sem történt Bicske és a Szőlő utca között, a történet körbeért, a hatalomnak vége van - mondja Magyar.

A tömeg skandálja, hogy vége van.

Sorolja a kérdéseket Magyar, a tömeg skandál

Arra is kíváncsi, miért titkolták el a gyámok visszajelzéseiből készült jelentést, és miért tesznek úgy, mintha mi sem történt volna. "Elnök úr, miért nem segítenek 3-4-5 éves gyereknek", miért tűri szó nélkül, hogy bántsák és megalázzák őket?

Valaki bekiabálta, hogy mondjon le. Magyar felteszi azt kérdést is, hogy miért nem segítenek a kórházakban hagyott gyerekeknek, miért tűrik el. A tömeg skandálja, hogy nem tűrik, és hogy "mondjon le".

Magyar kérdéseket tesz fel

Magyar azt mondja, most nem a Tisza elnökeként, hanem egy 44 éves, 3 gyermekes apaként áll ott. Volt fideszesként áll ott, nem tud és nem is akar úgy tenni, mintha semmi köze nem lenne azokhoz, akik az országot vezetik. Közelről ismeri sokukat. Ezért fáj a legjobban az ordító csend, az elmúlt hetek-hónapok eseményeire vonatkozóan.

Magyar megismétli, nem választási versenyben vesznek most részt, egyszerű kérdéseket akar feltenni.

Hogy hagyhatjátok, hogy ebben az országban gyermekeket megverjenek, megalázzanak, megerőszakoljanak, éheztessenek olyan helyeken, aminek a biztonságot kellene jelentenie számukra? Elnök úr, hogy hagyhatják ez - kérdezi Magyar, mire a tömeg fújol.

Kamerák előtt verik a gyerekeket. Hogy hagyhatjátok ezt, miért hallgattok? Miért hallgat a köztársasági elnök - kérdezi Magyar, mire a tömeg fújol.

Magyar felért és elkezdett beszélni

Megköszönte, hogy ilyen sokan vannak. Először azokat köszönti, akik a gyermekvédelemben nevelkedtek, és most eljöttek a tüntetésre. Több érintett segít a Tiszának, őket keresztnév szerint is köszöntötte Magyar.

A gyermekvédelemben dolgozókat is köszöntötte Magyar, hogy a kockázatot vállalva eljöttek, és kiállnak a gyerekek mellett. Őket is a keresztnevükön említette.

Bicske, Rákospalota, Szolnok, Tiszadob, Cseppkő utca, Szőlő utca, és még ki tudja hány intézmény, hány névtelen és védtelen gyermek ebben az országban... nem kampányeseményre jöttek ma, nem zászlókat lengetni, pártokat ünnepelni vagy szídni. Azért jöttek több 10 ezren, hogy ezekről a helyekről beszéljenek, és a gyerekekről, akik ott élnek.

