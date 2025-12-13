„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – megkezdődött Magyar Péter beszéde a gyermekvédelmi tüntetésen a Várban

Magyar azt mondta, tavaly nem engedték be őket a gyerekotthonokba, de holnap újra megpróbálják elvinni azokat, amik most összegyűltek. Vasárnap tesznek egy próbát Zala megyében. Magyar azt kérte, hogy az elhozott játékok mellé írjanak karácsonyi képeslapokat és üzeneteket a gyerekeknek. El akarja vinni ezeket is, hogy a gyerekek tudják, hogy van kinek szólniuk és nincsenek egyedül.
"A hatalom mindent tudott arról, hogy mi történt, mi történik ezekkel a gyerekekkel. Nem tegnap óta, nem az újonnan kiderült ügyek óta, hanem hosszú évek óta tudják. Legalább 4-5 éve. 2 ezer nap, amit sok ezer gyerek rettegésben töltött."
Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Sulyok Tamás, Orbán Viktor ráér, de ezeknek a gyerekeknek nincs több idejük, nincs még négy évük - mondja Magyar. A tömeg a neveknél fújolt. Magyar Orbánnak, Sulyoknak és Semjénnek címezve arról beszél, ezeket a gyerekeket most is bántják, ezek a gyerekek most vannak veszélyben. Ezért is állnak itt, nem haragból, politikai számításból vagy bosszúból, hanem azért, mert az ország eljutott arra a pontra, mikor nem lehet tovább csendben maradni - mondja Magyar.