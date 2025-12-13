„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – megkezdődött Magyar Péter beszéde a gyermekvédelmi tüntetésen a Várban

Szombat délutánra tüntetést hívott össze Magyar Péter, miután az elmúlt napokban sorra jelentek meg nagyon súlyos hírek egyfelől a Szőlő utcai javítóintézetben történt horrorisztikus esetekről, másrészt általában arról, hogy a magyar állam, illetve az egész ellátórendszer milyen szinten szarja le a gondjára bízott gyerekeket. Sőt, ahogy egy cikkünkben írtuk: nem is leszarja, még rosszabb, konkrétan kicsesz velük.

A Tüntetés a gyermekek mellett és az orbáni hazugság ellen elnevezésű esemény a Deák téren kezdődött, ahonnan a demonstrálók a Budai Várba indultak, egyfelől a miniszterelnök székhelyük szolgáló Karmelitához, másfelől az államfői hivatalhoz, a Sándor-palotához. A meghirdetett tüntetés előtt a szervezők azt hangsúlyozták: az esemény pártsemleges, így azért kérték, hogy a résztvevők zászlók és logók helyett egy-egy gyermekjátékot vigyenek magukkal. A menet élén Magyar Péter vonult, aki a Várban beszédet mond.