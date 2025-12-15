A 2017-es vizes vb-re épített Duna Aréna helyett az MVM Dome-ban rendezik meg a 2027-es vizes vb-t

A 2027-es budapesti vizes világbajnokság úszó- és vízilabdaprogramját nem a 2017-es világbajnokságra épített Duna Arénában, hanem az MVM Dome-ban rendezik majd meg. A nyílt vízi úszást a Lágymányosi öbölben, a szupertoronyugrást pedig a belváros valamelyik frekventált pontján rendezik.

A Telex cikke szerint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár azt mondta, hogy a nézőszám maximalizálása miatt választották a 20 ezer fő befogadására alkalmas MVM Dome-ot. De a legfontosabb szempont az volt, hogy a becslések szerint 50 milliárd forintból épített Duna Aréna kinyitása és ismételt bezárása sok milliárd forintos költség lett volna.

Duna Aréna Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Milák Kristóffal baráti kapcsolatban lévő Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy két és fél hete találkozott az olimpiai bajnok úszóval, aki azt mondta neki, hogy a 2028-as olimpián szeretné befejezni a pályafutását. Milák klubja, a Budapesti Honvéd nemrég jelentette ki, hogy szerződést bonthat a sportolóval, ha nem kezdi újra a medencés edzéseket.

Budapest 2017 és 2022 után harmadszor rendezi meg a vizes világbajnokságot. A verseny fontos állomása lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs sorozatának.