Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör

A Fidesz digitális honfoglalása folytatódik, megalakult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.

„A Magyar Parlamenti Imacsoport DPK egy olyan kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát. Hiszünk benne, hogy a hitre épített ország kősziklaként áll, és az imának ereje van: megtartja hazánkat, közösségeinket és Jézus Krisztus helyét a nemzet szívében”

– írta Nyitray Zsolt fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon.

Az alapítók között van Vejkey Imre, a parlamenti imacsoport vezetője, Latorcai Csaba, miniszterhelyettes, KDNP ügyvezető alelnöke, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, valamint Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke is.