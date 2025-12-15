Tovább mélyül a kambodzsai határkonfliktus, Thaiföld lezárta a Laoszon át vezető üzemanyag-útvonalat

Thaiföld hadserege hétfőn közölte, hogy leállította Laosz felé tartó üzemanyagszállítmányokat egy határátkelőn, mert annak egy része Kambodzsába juthat – írja a Reuters.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Thaiföld és Kambodzsa közös határvidékének több pontján már napok óta tartanak a kiújult összecsapások, melyek hátterében a két ország területi igényeivel kapcsolatos, évtizedek óta tartó vita áll. Hiába jelentette be Donald Trump amerikai elnök a hétvégén, hogy a két ország tűzszünetben állapodott meg, a harcok folytatódtak.

A thaiföldi hadsereg minden üzemanyagszállítmány áthaladását korlátozta a Laoszba vezető Chong Mek határátkelőn. A döntést hírszerzési információkra alapozzák, amik szerint az üzemanyag kambodzsai katonai egységekhez kerülhetett. Surasant Kongsiri, a thai védelmi minisztérium szóvivője szerint a lépés nem Laosz ellen irányul.

„Nem célunk, hogy a laoszi embereket vagy a kormányt hátrány érje”

– mondta. A hadsereg azt is fontolgatja, hogy korlátozza a thai hajók mozgását a kambodzsai vizeken. A haditengerészet szerint ezek az intézkedések nem érintenék más országok szállítmányait.

A harcok továbbra is legalább kilenc helyszínen folynak a határ mentén, köztük a tengerparti térségekben is. A két ország kölcsönösen egymást vádolja a július létrejött fegyverszünet megsértésével: Bangkok szerint a harcok csak akkor érhetnek véget, ha a másik fél leállítja a támadásokat, míg Kambodzsa azt állítja, hogy csak védekezik.