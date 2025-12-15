Trump szerint a belpolitikai főtanácsadó elsődleges feladata a Diadalív utánzatának megépítése

Egy Fehér Házi ünnepi partiján méltatta Donald Trump amerikai elnök Vince Haley-t, korábbi beszédíróját, aki most a Fehér Ház Belpolitikai Tanácsát vezeti. „Vince hihetetlen a politikában” – mondta Trump. „És van egy olyan politikai dolog, ami hihetetlen, hogy meg fog történni.” Ennek a politikai kezdeményezésnek a természete valóban nehezen hihető lehet az amerikaiak számára, akik küzdenek a megélhetésükért.

„Vince-t neveztem ki a diadalív élére” – mondta Trump, a francia „ív” szót használva. „Egy ívet építünk, mint a Diadalív” – tette hozzá az elnök angolul és franciául keverve, a Fehér Ház által a közösségi médiában megosztott nyilatkozatban. „Az Arlington hídnál, az Arlingtoni temetővel, a Lincoln-emlékművel szemben építjük” – folytatta Trump, utalva a fővárosban található kiemelkedő emlékművekre, amelyek három elődjének állítottak emléket.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

„És ez valami különleges. Olyan lesz, mint a párizsi” – mondta Trump, utalva a Champs-Élysées nyugati végén 1806 és 1836 között épített Diadalívre, amely a francia forradalmi és a napóleoni háborúkban Franciaországért harcolva elesett katonák emlékére áll.

„De hogy őszinte legyek” – mondta Trump –, az új építmény, amelynek építéséért Haley felelni fog, sokkal jobb lesz, mint amelyiket Bonaparte Napóleon rendelt meg. „Ez mindent elsöpör. Minden tekintetben elsöprő lesz.”

Az elnök szerint Haley-t először megdöbbentette a diadalív makettje .

„Vince bejött egy nap, és tele volt a tekintete könnyel. Úgy értem, nem tudta elhinni, milyen gyönyörű. Látta, és ezt akarta csinálni” – mondta Trump. „Ez a te elsődleges célod” – mondta az elnök Haley-nek. „Semmi sem veheti fel ezzel a versenyt.”

Azok az amerikaiak, akik a Trump által kivetett vámok miatt megnövekedett költségekkel küzdenek, vagy azok, akiknek az egészségbiztosítási díjai a következő hetekben megduplázódnak, megháromszorozódnak, talán nem értenek egyet az elnök azon állításával, hogy belpolitikai főtanácsadójának a Diadalív utánzatának megépítésére kellene összpontosítania, írja a The Guardian.