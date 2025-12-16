Az iskolaigazgató éveken keresztül verte az értelmileg és testileg sérült gyerekeket, mégsem kapott letöltendő büntetést

Beismerte a bűnösségét, el is ítélték, de másféléves börtönbüntetését 3 év próbaidőre felfüggesztették annak a dunavecsei iskolaigazgatónak, aki többször felpofozta, nyakon vágta, térdeltette és megverte a rábízott gyermekeket – írta meg a Magyar Narancs.

Az értelmileg és testileg sérült gyermekek oktatásáért felelős Laub Miklós büntetését a Kunszentmiklósi Járásbíróság „a hosszú és eredményes pedagógusi és intézményvezetői pályafutására” és büntetlen előéletére hivatkozva függesztette fel.

A gyerekekkel való foglalkozástól a törvényszék nem tiltotta el, csak az intézményvezető foglalkozás gyakorlásától.

A dunavecsei EGYMI épülete

Laub a Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban (Duna Menti EGYMI) igazgatójaként 2019 és 2024 között a saját bevallása szerint is bántalmazta az értelmileg akadályozott 7-16 éves gyermekeket.

A lap felsorolta a bántalmazásokat is, így például az esetet, amikor 2022-ben Laub az akkori 8. osztály termében a szekrény és a fal közé belökte az egyik társát bántalmazó sértettet, majd pofonvágta. Két héttel később az egyik tanárral konfliktusba kerülő diákot behívta az irodájába, fellökte, és megpofozta.

Az is előfordult, hogy egy diákot annak állítólagos rossz magatartása miatt 20-25 percig térdeltetett az igazgatói irodában, majd megpofozta. Máskor egy gyereket az iskola folyósóján, majd az irodában pofozott fel, vágott nyakon, vert hátba és térdepeltetett.

Az igazgató ellen 2024-ben indult nyomozás, az esetekről egymástól független vallomásokból értesültek a rendőrök, mások mellett pedagógusok, a gyerekek szülői, nevelőszülői, gyámjai számoltak be sorozatosan alkalmazott erőszakról. Bár a tankerület tudott a nyomozásról, 2024 augusztusában még támogatták az újabb öt évre szóló kinevezését.

Az ügyészség fellebbezett az elsőfokú bírósági ítélettel szemben, az ügy a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik.