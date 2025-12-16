Donald Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a BBC ellen

Donald Trump amerikai elnök összesen 10 milliárd dolláros, átszámítva több mint 3 ezer milliárd forintos pert indított a BBC ellen a 2021-es a capitoliumi beszédének szerkesztése miatt – írja a Guardian.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Floridában benyújtott bírósági iratok szerint Trump rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit közszolgálati műsorszolgáltatót, mindkét pontban 5-5 milliárd dollár kártérítést követel. Trump jogi csapata szerint a BBC „szándékosan, rosszhiszeműen és megtévesztő módon manipulálta” az elnök beszédét.

A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot.

A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”. Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést.

Fotó: SUSANNAH IRELAND/AFP

Trump korábban is perrel fenyegetett, az ügybe már a BBC két vezetője belebukott. A keresetében az elnök arra hivatkozik, hogy a BBC megállapodásokat kötött más forgalmazókkal tartalmak sugárzásáról, köztük egy meg nem nevezett, harmadik félhez tartozó médiavállalattal, ami állítólag licencjogokkal rendelkezett a dokumentumfilm Egyesült Királyságon kívüli bemutatására. A kereset azt is állítja, hogy floridai lakosok VPN használatával vagy a BritBox nevű streaming szolgáltatáson keresztül hozzáférhettek a műsorhoz.

A csatorna bocsánatot kért, ugyanakkor közölte, harcolni fog az amerikai elnök által indított jogi lépésekkel, nem látnak ugyanis alapot a rágalmazási vádakra. Trump szigorúbb jogi mércével fog szembesülni az Egyesült Államokban, tekintettel az alkotmányban biztosított szólásszabadságra. A BBC pedig azzal érvel majd, hogy a műsort nem sugározták és nem volt elérhető az amerikai streaming szolgáltatásukon, így a floridai szavazók nem is láthatták azt. Ugyanakkor támadni fogja a hírnév megsértésével kapcsolatos vádat is, mivel Trump végül megnyerte a választást, ráadásul a beszéd szerkesztését nem rosszindulatból végezték el.