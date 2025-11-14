Hivatalosan is elnézést kért a BBC Trumptól, de kártérítést nem fizet

Hivatalosan elnézést kért csütörtökön a BBC Donald Trump amerikai elnöktől a capitoliumi beszédének manipulált szerkesztéséért. A brit közszolgálati médiatársaság ugyanakkor visszautasította a rágalmazás vádját, amelyre hivatkozva Trump jogi képviselői egymilliárd dolláros kártérítési pert helyeztek kilátásba.

A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”.

Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést. A lap csütörtökön feltárta azt is, hogy két évvel korábban BBC-televízió egy másik politikai hírmagazinja, a Newsnight szintén hasonló - bár nem teljesen azonos - szerkesztésben számolt be Trump 2021-es beszédéről. A BBC szóvivője közölte, hogy a cég vizsgálja ezt az ügyet is.

Fotó: SUSANNAH IRELAND/AFP

A botrány miatt múlt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője, Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke pedig a londoni alsóház kulturális és médiabizottságának küldött hétfői levelében elnézését kér a történtekért.

A BBC szóvivője csütörtök este bejelentette, hogy a médiatársaság jogi képviselői levelet írtak az amerikai elnök jogi stábjának, és Shah külön személyes levelet is küldött a Fehér Háznak, kifejezve sajnálkozását Trump elnöknek a beszédéről szóló beszámoló szerkesztési módja miatt.

A szóvivő közölte, hogy a BBC nem sugározza többet egyetlen médiafelületén sem a szóban forgó Panorama-műsort.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a brit közszolgálati médiatársaság egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy megalapozott lenne a rágalmazás vádja.

Trump jogi képviselői múlt vasárnap intéztek levelet a BBC-hez, kilátásba helyezve, hogy az amerikai elnök egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a brit médiatársaság ellen, ha a cég nem vonja vissza maradéktalanul és igazságos módon a műsorban elhangzott „rágalmakat”, és nem kér elnézést közvetlenül Trumptól a történtekért.

Az amerikai elnök jogi stábja „megfelelő kompenzációt” is követelt a BBC-től Trump számára „az okozott sérelemért”, és november 14-ig, péntekig szabott határidőt az érdemi reagálásra.

A BBC csütörtökön - a hivatalos bocsánatkérés mellett - külön nyilatkozatot is közzétett helyreigazításokat közlő felületén, elismerve, hogy a szerkesztés „akaratlanul” azt a benyomást keltette, mintha a Panorama-műsorban az elnök beszédének egyetlen, megszakítás nélküli részét sugározták volna a beszéd különböző részeiből származó kivonatok helyett.

Így „az a téves képzet keletkezhetett”, hogy Trump elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetését szorgalmazta volna, fogalmaz a BBC helyreigazító közleménye, amely mindezért külön is elnézést kér az amerikai elnöktől. (MTI, BBC)