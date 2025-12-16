Ezrek tüntettek Pozsonyban a magyarellenes törvényeket is tartalmazó salátatörvény miatt

Nagyjából ötezren tüntettek Pozsonyban a kormányhivatal előtt az ellenzék felhívására a Smer–Hlas–SNS kormánykoalíció által benyújtott salátatörvény ellen - írta meg a Napunk. A csomag legrelevánsabb része az a magyarellenes törvénymódosítás, amely 6 hónapos börtönbüntetést tesz kiszabhatóvá a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A második világháború után az Edvard Beneš államfő által kibocsátott alkotmányrendelet kimondta a Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét, és lehetővé tette a vagyonuk, földjeik elkobzását és állampolgárságuk elvételét.

A Beneš-dekrétumok ügye a földelkobzások kapcsán került a jelenlegi szlovák politika középpontjába. Ezekben az ügyekben a Szlovák Földalap és az Erdőgazdálkodási Vállalat a második világháború utáni jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia emiatt felvetette: a Beneš-dekrétumokat már nem szabadna alkalmazni.

A keddi pozsonyi tüntetést is a Progresszív Szlovákia szervezte, részben a Benes-dekrétumokra vonatkozó törvénymódosítás miatt, ezért felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is. Azt mondta a Szlovák Földalap ügyleteiről, hogy „a kiválasztottak százmilliós értékű földterületeket koboznak el azoktól, akiktől a második világháború után nem sikerült azokat elkobozni. Ezek a kiválasztottak pedig továbbadják a földeket a barátaiknak. Ha azt gondolják, hogy ez csak a magyarokat érinti, tévednek.”

A Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka szerint a Fico vezette kormánykoalíció motorfűrésszel ment neki a jogállamnak és az intézményeknek. „Advent van, egy hét van hátra karácsonyig, és mi ismét együtt fagyoskodunk a téren. Fiatalok és idősebbek, konzervatívok és liberálisok, szlovákok és magyarok” – mondta Šimečka, aki kiemelte a Magyar Szövetség részvételét is az eseményen.

Az ügyben Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő hétfőn szólította fel az Európai Parlamentet, hogy vizsgálják ki a Beneš-dekrétumokat érintő módosítást, szerinte ugyanis az szembemegy a jogállamiság elveivel.

A Ficóék által benyújtott salátatörvény másik módosítása gyakorlatilag lehetetlenné teszi az együttműködő vádlottak vallomásának felhasználását a bíróságon, míg a harmadik ellenzett javaslattal újra bűncselekménynek minősítenék a kisebb bolti lopásokat.

A vádlottakra vonatkozó módosítást még a főügyész is kritizálta, és arra kérte Peter Pellegrini államfőt, hogy küldje vissza a jogszabályt a parlamentnek. Hasonló kérést fogalmaztak meg az ellenzéki pártok a salátatörvény más részeivel kapcsolatban is. Pellegrini első körben vissza is küldte a Bejelentővédelmi Hivatalt megszüntető törvényt, de a kormánykoalíció másnap újra megszavazta. A szlovák közvélemény most arra vár, hogy mi lép a Btk.-módosítással. amely nemcsak a Beneš-dekrétumokat kriminalizálja, hanem az együttműködő gyanúsítottak vallomásainak használatát is ellehetetlenítené a büntetőeljárásokban, és a választásokba való külföldi beavatkozást is büntetné.

A koalíció tagját alkotó Hlas alapítója, Pellegrini elnök hivatal egyelőre annyit közölt, hogy „az államfő alaposan megismerkedik a törvény jóváhagyott szövegével, és az alkotmányos határidőn belül döntést hoz”.