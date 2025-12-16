Vizsgálják, miért utazott a két sydney-i merénylő a lövöldözés előtt a Fülöp-szigetekre

Az ausztráliai Bondi Beach-i támadás feltételezett elkövetői november 1-jén a Fülöp-szigetekre utaztak, és november 28-án repültek vissza Ausztráliába – írja a BBC a helyi bevándorlási hivatal alapján.

Az 50 éves Sajid Akram indiai, míg 24 éves fia, Naveed, ausztrál útlevéllel lépett be az országba – mondta Dana Sandoval szóvivő. A hatóságok szerint az országon belüli úti céljuk a Mindanao szigetén fekvő Davao városa volt. A térség egyes részein korábban is működtek iszlamista fegyveres csoportok. „Jelenleg vizsgáljuk, hogy miért utaztak oda, mi volt az út célja, és merre jártak az országon belül” – mondta Mal Lanyon rendőrfőkapitány.

Korábban az ABC News biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Sajid és Naveed Akram a sydney-i lövöldözés előtt „katonai jellegű kiképzésre” utazott a Fülöp-szigetekre.

A Fülöp-szigeteki hadsereg ugyanakkor közölte: egyelőre nem tudja megerősíteni ezeket a jelentéseket.

A jelenlegi információk szerint 16 halálos áldozatot – egyikük az egyik támadó – követelő lövöldözés akkor történt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartották. Az áldozatok között két magyar származású is van.

A rendőrség szerint több mint ezer ember vett részt az eseményen, a támadást terrorcselekményként kezelik, és „a célpontja Sydney zsidó közössége volt”. A támadáshoz az apa–fia páros jogszerűen beszerzett lőfegyvereket használt. A fiú korábban ismert volt Új-Dél-Wales rendőrsége és a biztonsági szolgálatok előtt, hat hónapon át vizsgálták a kapcsolatai miatt.