A 21 Kutatóközpont a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését mérte

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint – írja a 24.hu.

Novemberhez képest a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését mérték, de a nyári és kora őszi adatokhoz képest nincs jelentős változás: a 21 Kutatóközpont az összes párt esetében ugyanezeket a számokat mérte augusztusban a teljes népességben.

A december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány. A Tisza esetében a 49 százalékos érték az eddigi legmagasabb, igaz, korábban háromszor is 48 százalékon állt, és 11 százalékpont volt júniusban is a különbség a javára. A részvételüket biztosra mondók körében is nőtt a Tisza előnye: 13-ról 17 százalékpontra, igaz, korábban volt már 18 százalékpont is a különbség. A Tisza szavazói nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson, ezért nagyobb Magyar Péter pártjának előnye ezen a bázison. (A grafikonunk felső, sárga menüsorában kattintva lehet váltani a három adatsor között.)





A többi párt népszerűsége vagy stagnál, vagy enyhén csökken; az együttes támogatottságuk sosem volt még alacsonyabb, mint most. A Mi Hazánk decemberben 7 százalékon állt a pártot választani tudók között, és 5 százalékon a biztos pártválasztók között, tehát alapvetően bejutással kecsegtető a pozíciója. Ez nem mondható el a DK-ról és az MKKP-ról, amelyek az elmúlt hónapokban folyamatosan 2–3 százalék környéki támogatottságot tudhattak maguk mögött, és ez decemberben sem volt másképp.