A Marshall-szigeteken bevezették a feltétel nélküli alapjövedelmet

A Marshall-szigeteken bevezették a nemzeti alapjövedelem-programot, az ország valamennyi lakosa 200 amerikai dollárt kap negyedévenként. A Guardian cikke szerint ez az első ország a világon, ahol bevezetik az alapjövedelmet.

Semmilyen feltétel nincs, konkrétan mindenki részesülni fog a program áldásaiból. A lakosok nemzeti valuta formájában éppúgy igényelhetik a pénzt, mint stablecoinban – a kriptovaluta értéke a dolláréhoz van rögzítve –, megkaphatják csekken, átutalásként vagy a digitális pénztárcájukba.

David Paul pénzügyminiszter azt mondta a Guardiannek, hogy az évi 800 dollár nyilván senkit sem sarkallhat arra, hogy feladja a munkáját, de erkölcsi támogatásban részesíti az ország lakosait. A program bevezetésének okaként megemlítette, hogy szociális védelmet jelenthet az áremelkedésekkel és az elvándorlással szemben.

Hilda Heine, a Marshall-szigetek elnöke egy nyári konferencián Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A Marshall-szigeteken különleges alapot hoztak létre a program finanszírozására, amihez az Egyesült Államokkal kötött megállapodás nyújt segítséget. Ennek hátterében az amerikaiak által a szigeteken a korábbi évtizedekben végrehajtott atomkísérletekért nyújtott kompenzáció húzódik meg. Az alap vagyona meghaladja az 1,3 milliárd dollárt, ám az USA-nak 2027-ig további félmilliárdot kell befizetnie.

Az első átutalások november végén meg is történtek.

A Csendes-óceáni Marshall-szigeteknek összesen 42 ezer lakosa van. Az átlagkeresetek nettóban mintegy 1500 dollárra rúgnak. (via The Guardian)