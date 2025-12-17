A szekrényben aludt el a betörő

„Édesdeden aludt egy szekrényben az a férfi, aki betörése fáradalmait igyekezett kipihenni egy zuglói kollégiumban” – olvasható a Rendészeti Államtitkárság Facebook-posztjában, amiben arról számolnak be, hogy egy férfi, miután betört egy zuglói kollégiumba, bebújt egy szekrénybe, ahol elaludt.

Az épületbe visszatérő diákok vették észre a felfeszített ajtót, ezután hívták ki a rendőröket, akiket üres túrórudis csomagolások és lábnyomok vezettek el egy szekrényig, ahol a betörő összekucorodva aludt.

A 44 éves férfi a kerítésen átmászva jutott az épületbe, de közben beakadt a lába, ami szerinte eltört. Azt már nem mondta el, hogy hol hagyta el a cipőjét és hogy miért gondolta jó ötletnek, hogy bevackolja magát egy szekrénybe.

Kórházba szállították, lopás miatt indult ellene eljárás.