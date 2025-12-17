Egy 18 éves fiút indít az MSZP a siófoki körzetben

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezete büszkén jelentette be a napokban, hogy a 18 éves Majnik Noé Szabolcs lesz a képviselőjelöltjük a siófoki központú Somogy 4-es választókörzetben.

„Különleges büszkeség számunkra Noé jelölése, aki nemrég töltötte be 18. életévét, és még középiskolai tanulmányait végzi. Ezzel valószínűleg ő lesz az egész ország legfiatalabb képviselőjelöltje! Fiatalos lendülete és elkötelezettsége példaértékű mindannyiunk számára” - közölte a párt. A jelöltállító taggyűlésről készült képek tanúsága alapján a rekordkísérletet mirelit sajttal töltött pulykamellel és csemege uburkával ünnepelték meg.

A mérhetetlen népszerűségnek örvendő MSZP mind a 106 egyéni választókerületben szeretne jelöltet indítani a 2026-os országgyűlési választáson. Komjáthi Imre pártelnök nemrég Magyar Péternek azt mondta, hogy ha a kormányváltás azt kívánja, hogy állva maradjanak, akkor bizonyos körzetekben állva maradnak, de ha máshogy alakul, akkor meghozzák a döntést arról, hogy a Tisza jelöltjeit támogassák. A Tisza Párt a siófoki körzetben Somogy 04-es választókörzetben Csatári Ernőt indítja. A körzetet 2022-ben a fideszes Witzmann Mihály nyerte 59,94 százalékkal.