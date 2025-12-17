Lemondott a Szőlő utca harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója is

Lemondott posztjáról Varga László Balázs, akit a múlt héten neveztek ki az óbudai Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézet igazgatójának és akinek megbízatása 2026. április 30-ig szólt volna – írja a Telex.

Varga László Balázst azután nevezték ki a Szőlő utcai intézet igazgatójának, hogy az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly lemondott. Ő volt az, akiről kikerült a videó, amin durván bántalmaz egy gyereket.

A Szőlő utcában az elmúlt napokban látványos akció zajlott, több embert vettek őrizetbe, köztük az intézet korábbi megbízott igazgatóját, Kovács-Buna Károlyt is.

Varga László Balázs a Telex információit nem cáfolta, a lap munkatársait az illetékes hivatalokhoz irányította.

Varga László Balázst a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztályvezetője, Sidlovits Ferenc mutatta be a dolgozóknak egy héttel ezelőtt.

Hogy mi vezetett Varga László Balázs lemondásához, azt egyelőre nem közölték. A Jelen napokkal ezelőtti, vonatkozó cikkében arról írt, hogy „több olyan, valószínűleg a felettesei és a Nemzeti Védelmi Szolgálat által is ismert eset kötődik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet megbízott igazgatójához, Varga László Balázshoz, amelyek kétségessé teszik, hogy alkalmas volna az intézményben uralkodó helyzet kezelésére”. A lap szerint „a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyetteseként már tavaly tudomása lehetett Juhász Péter Pál botrányos ügyeiről, de valószínűsíthető, hogy azokkal kapcsolatban nem adott semmilyen jelzést”, illetve „akadnak arra utaló jelek is, hogy az őt érintő eseteket megpróbálták eltussolni”.