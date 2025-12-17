Már gyermekprostitúció miatt nyomoznak a gyermekotthonnál, ahonnan a Harcosok Klubjára járó pedofil vitte kocsikázni a gyerekeket

Már nem kiskorú veszélyeztetése miatt, hanem gyermekprostitúció kihasználása gyanújával folytat nyomozást a rendőrség annál a pétervásárai gyermekotthonnál, ahonnan egy korábban pedofília miatt leültetett férfi vitt ki rendszeresen gyerekeket kocsikázni - derül ki a legfőbb ügyész Arató Gergely DK-s képviselőnek küldött válaszából, illetve a Telex vonatkozó cikkéből. Arról, hogy mi volt az oka az átminősítésnek, és miért merült fel egy jóval komolyabb bűncselekmény gyanúja, nem közöltek részleteket.

Ez az az ügy, amit a 444 tárt fel októberben. Mint megírtuk, a Heves megyei városkában működő Lomberdő Lakásotthonban élő gyerekeket S. Tamás, egy 38 éves, elítélt férfi rendszeresen megkörnyékezte az otthonban. Autózni, étterembe, ruhát venni vitte őket, egy alkalommal majdnem balesetet is szenvedtek vele, amikor vezetni tanított egy, az otthonban lakó 15 éves lányt.

Az utóbbi ügy volt az, ami miatt végül a gyermekotthon vezetői a rendőrséghez tudtak fordulni. Korábban ugyanis hiába próbáltak fellépni a férfi gyanús közeledése ellen, konkrét bűncselekmény hiánya miatt nem tudtak mit tenni. Így viszont már lett jogalap kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést tenni. Ennek ellenére a gyermekotthon gyerekeknek segíteni próbáló vezetőjét rúgták ki felettesei, arra hivatkozva, hogy túl későn (egy helyett három napon belül) tett feljelentést.

Kitakart szemmel S. Tamás, a pedofíliáért elítélt férfi a Harcosok Klubja rendezvényén, előtte Horváth László országgyűlési képviselő és Ivády Zsolt, az ügy miatt a kormánypártból kiléptetett ivádi polgármester. Fotó: Horváth Laci/Facebook

A gyerekeket autóztató férfit 2016-ban egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt ítélték el jogerősen. Mint megírtuk, ezt az elítélt pedofilt vitte el májusban a fideszes ivádi polgármester Orbán Viktor Harcosok Klubja rendezvényére Budapestre - az ügy kibukása után a polgármestert kiléptették a kormánypártból, a pedofil férfival pedig megszakították a helyi fideszesek a kapcsolatot.