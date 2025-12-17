Mészáros Lőrinc cége 32 milliárdos közbeszerzést nyert

Két közbeszerzést is nyert a nyíregyházi ipari park-fejlesztésénék a Mészáros és Mészáros Zrt. - írja a Budapesti Értéktőzsda oldalán közzétett tájékoztató alapján a Portfolio. A felcsúti tycoon cégének részesedése nettó 32 milliárd forint. A projektek a NyMJV -Ipari Park kivitelezés nevű program részei.

Mészáros Lőrinc szabadidejében örömmel mond nemet háborús tervekre Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

A város ipari parkjának kiszolgálását végző közműudvar és a szennyvíztelep fejlesztésére a Mészáros és Mészáros Zrt. a Belfry PE Kft.-vel közösen adott be nyertes ajánlatot nettó 17,5 milliárd forint értékben. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. részesedése nettó 8,7 milliárd forint. A víziközmű-hálózat távvezetékeinek fejlesztésére és a vízműtelep korszerűsítésére kiírt tenderen a Mészáros és Mészáros Zrt. a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel alkotott konzorciumban nyert, nettó 30,5 milliárd forintos ajánlattal. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. része nettó 23,2 milliárd forint.