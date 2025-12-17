Támadnak a vírusok, Zalában már korlátozzák a kórházak látogatását

Járványügyi megelőző intézkedésként látogatási korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – közölte az MTI híre szerint az intézmény a közösségi oldalán.

Mint írták, látogatási időben egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet, ők is legfeljebb 15 percig tartózkodhatnak bent. Látogató csak egészséges, fertőzéses tünetektől mentes személy lehet.

A közlemény arra is kitér, hogy a zalaegerszegi kórházban ajánlott az orr-szájmaszk használata.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ légúti figyelőszolgálatának legutóbbi jelentése december eleji, eszerint az év utolsó hónapjának első hetében 29 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, 215 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel. A központ laboratóriumába beküldött minták egy részében az influenza két típusát, illetve a covid vírusának jelenlétét mutatták ki.